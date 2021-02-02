新华社维也纳2月1日电（记者于涛）奥地利政府1日宣布，该国将在第三次全面“封锁”措施到期后谨慎放松部分新冠疫情防控措施，同时加大对违规行为的处罚力度。

奥地利总理库尔茨当晚在新闻发布会上说，全面“封锁”措施已取得成效，奥地利重新成为疫情控制较好的欧洲国家，但新增确诊病例数仍未降到政府设定的目标值，变异新冠病毒加速传播也令人担忧。政府决定从8日起谨慎放松部分防疫措施，同时加大对违反防疫规定行为的处罚力度，进一步收紧边境管控，以阻遏变异新冠病毒传播。

具体措施包括：中小学恢复线下教学，学生定期接受新冠病毒检测；商场、博物馆和动物园等在制定严格防疫规定前提下恢复开放；理发店等有肢体接触的服务业开放，但顾客须提供48小时内新冠病毒检测阴性证明；居民出行限制由全天24小时缩短为每日20时至次日6时。

库尔茨表示，政府将于15日再次进行疫情评估，并宣布涉及餐饮业等行业的下一步放松措施。如果疫情形势恶化，不排除再次收紧防疫措施的可能。

奥地利从2020年12月26日起第三次实施全面“封锁”措施，并于2021年1月17日宣布将“封锁”措施延长至2月7日。

据奥地利卫生部网站2月1日公布的数据，该国过去24小时新增新冠确诊病例1124例，累计确诊415522例；新增死亡病例59例，累计死亡7778例。

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