英国新冠疫情严重，医疗系统人手紧张。为推进疫苗接种速度，英国正在招募共计3万名志愿者充当临时护士。经过密集培训后，他们将加入护士大军，为民众接种新冠疫苗。

据法新社2月1日报道，英国圣约翰救护机构负责招募这些志愿者。入选条件包括年满18岁、具有中学学历、没有犯罪前科。

经过初步选拔后，志愿者们先要在网上完成15个小时的学习，然后到培训中心上手实际操作。

圣约翰救护机构教员卡尔·法扎克利告诉媒体记者，接种疫苗有过敏风险，筛查过敏者的工作将由专业护士完成，但是为了以防万一，志愿者也要学习如何应对各种紧急情况。

实操培训结束后，志愿者们需要在模拟的疫苗接种中心接受考核。

法扎克利说，英国的医疗体系、即国民保健制度（NHS）处在新冠疫情的巨大压力下，仅仅依靠NHS的人力不可能完成政府设定的疫苗接种目标。“要想大规模接种，志愿者必不可少。”

英国去年12月初启动疫苗接种项目，计划到今年2月中旬完成对该国1500万较易感染新冠病毒人群的疫苗接种。

英国政府1月31日发布的数据显示，该国当天新增新冠确诊病例2.1万多例，新增死亡病例587例。（郭倩）【新华社微特稿】

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