欧洲联盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩1月31日与多家制药企业总裁举行视频会议。会后，欧盟委员会说，计划成立一个专门机构，与药企合作应对变异新冠病毒、促进疫苗研发生产。

【第一季度依旧“艰难”】

参加视频会议的药企包括辉瑞、莫德纳、强生、阿斯利康、赛诺菲、“痊愈”疫苗公司、德国生物新技术公司等。

冯德莱恩在会后说，为应对疫苗产能不足、变异病毒等问题，欧委会计划成立一个应对紧急医疗状况的专门机构，与药企合作，资助新疫苗研发、中短期内扩大疫苗生产。冯德莱恩说，欧委会已经为此启动一个试点项目。

欧盟1月29日批准阿斯利康与英国牛津大学联合研发的一款新冠疫苗有条件上市。阿斯利康1月22日说，受产能限制，今年第一季度向欧盟交付疫苗由原定的8000万剂减至3100万剂。欧盟对此相当不满，一度表示将动用“脱欧”协议紧急条款限制欧盟境内疫苗出口至英国。

冯德莱恩1月31日说，阿斯利康第一季度将多向欧盟地区提供900万剂疫苗，并且提前一周交付，第一季度交付总量由此提高至4000万剂。冯德莱恩告诉德国电视二台，第一季度对欧盟来说是“艰难阶段”，第二季度情况会好转。

阿斯利康是欧盟签署新冠疫苗提前购买合同的第一家药企。根据去年8月签署的合同，欧盟向阿斯利康订购3亿剂疫苗，并保留增购1亿剂的权利。阿斯利康首席执行官帕斯卡尔·索里奥先前婉转表示，欧盟买得太晚，应该再提早几个月。

这家英国、瑞典合资企业在欧盟境内和英国都有疫苗工厂。依照英国与这家药企的合同，阿斯利康位于英国的工厂初期产能只能供应英国。

【疫苗接种进度落后】

欧盟疫苗接种进度远远落后于以色列、英国和美国。欧盟最大经济体、人口最多的德国与英国相比，差距明显。1月30日近60万名英国人接种疫苗，是德国1月29日最新单日疫苗接种人数的6倍多。德国启动疫苗接种5周来，共有大约180万人接种第一剂疫苗，占其人口2.2%，超过46万人接种完两剂疫苗。英国则已为约900万人接种第一剂疫苗，占其人口13.2%，另有49万人完成第二剂疫苗接种，略微高于德国。英国计划到2月中旬完成对该国1500万较易感染新冠病毒人群的疫苗接种。

疫情数据方面，德国1月31日报告单日新增确诊病例1.1万多例。随着大规模疫苗接种项目的开展，英国疫情数据近几周明显回落，不过依旧是欧洲情况最严重的国家，1月31日英国报告单日新增确诊病例2万多例。

德国卫生部长延斯·施潘1月31日告诉《星期日法兰克福汇报》，德国政府对使用来自中国和俄罗斯的新冠疫苗持开放态度。“如果某种疫苗安全有效，不管它在哪个国家生产，当然都有助于战胜新冠大流行。”

俄罗斯疫苗生产企业已经向欧洲药品管理局提交疫苗使用申请。俄罗斯1月29日说，俄方有能力在今年第二季度向欧盟提供1亿剂“卫星V”疫苗，供应5000万人使用。欧盟成员国合计人口约为4.5亿。（郭倩）（新华社专特稿）

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