美国研究人员在最新一期《海洋哺乳动物科学》发表研究报告，认为两年前在佛罗里达湾搁浅后死亡的须鲸并非常见的布莱德鲸，而是属于一个新物种。

《迈阿密先驱报》1月30日报道，美国国家海洋与大气管理局下辖国家海洋渔业局科学家帕特里西娅·罗塞尔和她的同事发现，这头须鲸长11.6米、重30吨，2019年1月在佛罗里达湾大沼泽地国家公园搁浅后死亡。

罗塞尔等研究人员以“赖斯”命名这种须鲸，以纪念最早发现布莱德鲸生活于墨西哥湾的美国生物学家戴尔·赖斯。

接受媒体采访时，罗塞尔说：“这种须鲸看起来与墨西哥湾布莱德鲸很像，实际上是不同（物种），但是密切相关。”

罗塞尔早在2014年便开始研究一些发现于墨西哥湾的布莱德鲸是否为不同物种。她注意到自己和同事在实验室所研究的一些布莱德鲸样品存在基因差异。但是，命名新物种需要列举多条证据，其中一条就是新物种的头骨形态。

搁浅的须鲸死亡后，罗塞尔得到它的头骨。她和同事经过对比，发现这头须鲸的确不同于布莱德鲸。几个月后，罗塞尔和同事检查了这头须鲸的骨骼，又发现其他几处不同。

美国国家海洋与大气管理局在新闻稿中说，形态差异和罗塞尔及其同事收集的基因数据“足以将它区别为一种新的鲸”。如果海洋哺乳动物分类学委员会正式接受“赖斯”为新物种，国家海洋与大气管理局将启动把它列为濒危物种的相关程序。

“赖斯”须鲸可长到10至13米，生活在100到400米深的水中。科学家推测，它们的栖息地位于墨西哥湾东北部。

罗塞尔说，尚不清楚“赖斯”须鲸的寿命，但是根据布莱德鲸的寿命预期，“赖斯”至多可以存活60年。（蒋国鹏）（新华社专特稿）

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