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缴纳税额增加  通关手续繁杂

脱欧后英国企业面对新挑战

本报驻英国记者  许立群
2021年02月02日06:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　安德鲁·莫斯在英国剑桥郡经营一家小公司，向欧洲市场销售包装产品。过去数周，他的欧洲客户抱怨，在拿到货品前还需支付一笔近20%的增值税。“很多客户已经不愿再跟我做生意，这样下去公司恐怕要倒闭了。”莫斯很无奈。

　　这笔增值税是英国“脱欧”后产生的。从2021年1月1日开始，英国和欧盟之间交易的部分货品需缴纳增值税。英国正式“脱欧”以来，许多企业因原产地规则带来的关税、增值税问题和繁琐的海关手续造成的通关延误等，大大增加了经营成本，面临经营困难。

　　按照英欧贸易协议，英国和欧盟之间的货物要享受“零关税”“零配额”待遇，必须符合原产地规则，即原材料的50%要来自英国或欧盟，且重要的制造环节需要在本地完成。不符合这一规则的货物需缴纳标准关税。

　　英国玛莎百货公司销售的一个糖果品牌一直在德国工厂生产。“脱欧”前，玛莎百货公司将这些糖果卖到爱尔兰不需缴纳关税，而现在根据原产地规则，这些产品将被征收关税。玛莎百货公司所销售食品中的1/3面临类似情况。

　　此外，英国渔货入境欧盟必须在海关经欧盟检查，每次平均需要5小时，严重影响了渔货的新鲜度和品质。苏格兰渔民特鲁斯特从事渔业已经21年，一系列额外手续和成本让他不堪重负，生意陷入停滞。

　　英国许多小企业反映，由于通关程序繁琐复杂，英国与欧盟间的跨境进出口贸易已经无利可图。英国陆路货运协会政策主管罗德·麦肯锡指出，今年英国企业需要填写的报关表格多达2.2亿份，而英国海关没有足够人员提供支持。

　　（本报伦敦2月1日电）  


　　《 人民日报 》（ 2021年02月02日 17 版）
(责编：杨光宇、曹昆)

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