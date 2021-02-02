本报驻埃及记者 黄培昭

埃及日前启动名为“开罗眼”的工程建设项目，建成后，这一高达120米的摩天轮将成为非洲地区最大的空中景观之一。旅游业是埃及经济支柱产业之一，产值占GDP的13%至15%，直接或间接创造了全国12%的就业岗位。鼓励有财力、有资质的企业开辟新景观、创建新的旅游设施等，是埃及政府为推动旅游业发展而采取的重要措施之一，建设“开罗眼”便是其中一例。

据介绍，“开罗眼”计划建在尼罗河开罗河段中心的扎马利克岛水畔，将成为开罗的新地标。“开罗眼”将有48间轿舱，每间轿舱可容纳6—8名游客。该项目投资5亿埃镑（1美元约合15.7埃镑），将于两年内实施。项目同时还将修建一个与之配套的综合休闲和旅游设施。

“开罗眼”项目负责人艾哈迈德·马特瓦利说：“游客坐在摩天轮上，尼罗河的风光及开罗所有主要景点都一览无余，能够获得全新的独特旅游体验。”他预计，这一项目每年有望吸引数百万游客，不仅将支持埃及旅游业发展，还能带来更多外汇收入。

埃及旅游和文物部部长哈立德·阿纳尼日前透露，旅游部门受疫情冲击巨大，2020年旅游业收入仅为40亿美元，较2019年的130亿美元骤降近70%，访埃游客从2019年的1310万下降到2020年的350万。

为此，埃及政府出台各种措施努力提振旅游业。例如，建立对旅游企业特别是中小企业的支持和帮扶机制，增强本国旅游业的适应性和竞争力；免收酒店等旅游相关机构为期半年的房地产税，并提供500亿埃镑的低息贷款，供酒店和旅游公司支付员工工资等。同时，相关机构为旅游从业人员提供系统性的业务培训，强化和改善旅游安全、健康和卫生等方面的管理水平，以更好地应对形势变化带来的新挑战。

政府的相关激励和保障措施起到了一定成效。目前，埃及一些酒店重新营业，部分博物馆恢复开馆，一些考古场所也重启挖掘工作。业内人士预计，随着疫苗接种在多国持续推进，疫情有望得到遏制，埃及旅游业或将于今年3月开始复苏。

（本报开罗2月1日电）

《 人民日报 》（ 2021年02月02日 17 版）

(责编：杨光宇、曹昆)