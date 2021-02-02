人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

埃及努力提振旅游业

本报驻埃及记者  黄培昭
2021年02月02日06:08 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　埃及日前启动名为“开罗眼”的工程建设项目，建成后，这一高达120米的摩天轮将成为非洲地区最大的空中景观之一。旅游业是埃及经济支柱产业之一，产值占GDP的13%至15%，直接或间接创造了全国12%的就业岗位。鼓励有财力、有资质的企业开辟新景观、创建新的旅游设施等，是埃及政府为推动旅游业发展而采取的重要措施之一，建设“开罗眼”便是其中一例。

　　据介绍，“开罗眼”计划建在尼罗河开罗河段中心的扎马利克岛水畔，将成为开罗的新地标。“开罗眼”将有48间轿舱，每间轿舱可容纳6—8名游客。该项目投资5亿埃镑（1美元约合15.7埃镑），将于两年内实施。项目同时还将修建一个与之配套的综合休闲和旅游设施。

　　“开罗眼”项目负责人艾哈迈德·马特瓦利说：“游客坐在摩天轮上，尼罗河的风光及开罗所有主要景点都一览无余，能够获得全新的独特旅游体验。”他预计，这一项目每年有望吸引数百万游客，不仅将支持埃及旅游业发展，还能带来更多外汇收入。

　　埃及旅游和文物部部长哈立德·阿纳尼日前透露，旅游部门受疫情冲击巨大，2020年旅游业收入仅为40亿美元，较2019年的130亿美元骤降近70%，访埃游客从2019年的1310万下降到2020年的350万。

　　为此，埃及政府出台各种措施努力提振旅游业。例如，建立对旅游企业特别是中小企业的支持和帮扶机制，增强本国旅游业的适应性和竞争力；免收酒店等旅游相关机构为期半年的房地产税，并提供500亿埃镑的低息贷款，供酒店和旅游公司支付员工工资等。同时，相关机构为旅游从业人员提供系统性的业务培训，强化和改善旅游安全、健康和卫生等方面的管理水平，以更好地应对形势变化带来的新挑战。

　　政府的相关激励和保障措施起到了一定成效。目前，埃及一些酒店重新营业，部分博物馆恢复开馆，一些考古场所也重启挖掘工作。业内人士预计，随着疫苗接种在多国持续推进，疫情有望得到遏制，埃及旅游业或将于今年3月开始复苏。

　　（本报开罗2月1日电） 


　　《 人民日报 》（ 2021年02月02日 17 版）
(责编：杨光宇、曹昆)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部