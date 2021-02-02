杨 宁 张一诺

一月十四日，日本京都，行人经过清水寺附近关闭的纪念品商店。日本首相菅义伟一月十三日宣布，一月十四日开始至二月七日，疫情紧急状态范围从东京都及周边三个县扩大至大阪府、京都府、爱知县等七个地区。在这段时期，当地民众应尽量避免每天二十时后外出，餐厅等也被要求二十时后停止营业。

新华社/法新

近期，日本疫情出现反弹，医疗体系捉襟见肘，招致民众不满。为此，日本首相菅义伟近日先后为医疗资源吃紧致新冠肺炎患者无法及时得到治疗、执政联盟两名议员违反紧急状态下的疫情防控建议两次道歉。

面对在野党的质询，菅义伟表示：“目前还没能向所有病人提供必要的医疗服务。我认为国民对这一点感到不安。民众无法及时接受必要的医疗检查，作为负责人我感到非常抱歉。”

医疗能力受质疑

疫情之下，日本医疗系统不堪重负。

据《参考消息》报道，日本超3.5万名轻症患者被建议在家或在指定酒店自行隔离，近200名患者因未被医院及时收治而丧命家中。

截至1月30日，日本国内新冠肺炎确诊人数已逼近39万。

《日本时报》报道称，各地方政府正尝试增加医院床位，但确诊病例的增速远远快于政府行动的速度。

外交学院国际关系研究所教授周永生在接受本报采访时表示：“日本没有专门的传染病医院，目前也没有建临时性医院的措施，只是在各个综合性医院增加传染病房，虽然政府给予一定补助，但是现有医院的挖掘潜力十分有限。”

医疗系统结构失衡，加大了日本抗击疫情的难度。调查显示，日本全国医疗系统中80%为私立机构。私立医院无力收治新冠肺炎患者，且不愿承担风险，导致救治压力向仅占20%的公立医院集中。

清华大学国际关系学系教授刘江永在接受本报采访时表示：“一方面，日本的私人诊所形成了‘医师会’利益团体，强调不能接受新冠病毒检测，担心自己的诊所被检测出阳性就无法开张，因此之前一直实行‘消极检测’；另一方面，政府对私人诊所无权干涉，限制了政府对医疗资源的调配能力。因此，并没有做到应检尽检、应治尽治、应隔离尽隔离，很多日本医学界人士担忧医疗体系正面临‘崩溃’、‘解体’。”

刘江永认为：“这样的医疗体系，平时好像表现不错，但在大规模公共卫生事件面前显得捉襟见肘。”

抗疫表现遭诟病

《朝日新闻》1月25日公布的最新民调结果显示，对政府抗疫持“不予好评”态度的受访者占63%，与上月相比上升7个百分点。

80%的受访者认为政府反应过于迟缓。据路透社报道，批评人士认为，菅义伟决定暂停政府旅游支援项目并宣布东京和其他主要城市进入紧急状态“为时已晚”。

2020年7月，日本政府旅游支援项目“Go To Travel”启动，菅义伟政府在一片反对声中坚持以此刺激国内消费，尽管存在“帮助”病毒传播的风险。

据日本学者的研究，“Go To Travel”项目启动后，与旅行相关的新冠肺炎感染人数增加6至7倍。

中国社会科学院日本研究所外交研究室主任吕耀东在接受本报采访时表示：“菅义伟上台后延续了安倍时期的犹豫做法，如果从一开始就加大疫情防控力度，也不会出现现在的情况。”

此外，吕耀东认为目前日本的防治措施效果有限，“例如餐饮业、服务业提前收工怎么补偿、对违反规定的商家怎么惩处，在政府层面目前没有定数，这就导致政策落实中有各种犹豫和掣肘。”

抗疫复苏难两全

日本信用调查公司“东京商工调查”近日公布的调查结果显示，2020年日本842家餐饮企业倒闭，创下历史新高。

周永生认为：“发展经济和抗疫优先，是日本面临的两难选择。此前菅义伟启动旅游补贴、屡次表明坚持举办奥运会，都说明他选择了发展经济的道路，试图从深度衰退中挽救经济。但是要想发展经济，就无法阻止人员交流、疫情传播，反之则会阻断经济恢复。”

自日本疫情暴发以来，东京奥运会能否如期举办一直备受关注。

在这个问题上，日本社会出现意见分歧。

路透社报道，60%的日本企业主张今年夏天应按期举办奥运会。多数企业认为举办奥运会有助于经济复苏，且即便没有现场观众，按期参加奥运会也有益于运动员的职业生涯。

这一结果与民众意愿大相径庭。80%的日本民众希望东京奥运会取消或再次延期，多数人担忧外国运动员的涌入会使疫情恶化。1月29日，菅义伟再次表示日本将在今年夏天按计划举办东京奥运会的决心。

刘江永认为：“东京奥运会是很大的挑战。目前日本政府表达决心，也是在‘背水一战’，定下在夏天之前控制住疫情的目标，或许可以把压力变成动力。”

他表示：“我们希望东京奥运会能够成功举办，因为这将说明日本及世界防疫都取得进展。这样的期待也是有依据的，首先，如果日本能够反思之前不正确的做法，科学防疫、借鉴经验，就可以在疫情防控上取得成效。其次，日本国内即将接种疫苗，其他国家也在接种疫苗，相信可以起到一定作用。”

(责编：杨光宇、曹昆)