新华社北京2月1日电 2021年1月31日，国务委员兼外长王毅同沙特外交大臣费萨尔通电话。

王毅说，2020年是极不平凡的一年，面对疫情挑战，中沙守望相助，携手应对，双边关系取得新的发展。两国元首3次通话，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互坚定支持，携手抗击疫情，深化互利合作，展现了全面战略伙伴关系的应有之义。

王毅表示，中沙要认真落实两国元首达成的重要共识，不断深化双边关系内涵。中方将继续支持沙方走符合本国国情的发展道路，推进经济多元化和社会改革。双方要做好中阿峰会筹备工作，确保峰会圆满成功，共同打造中阿命运共同体。双方也要共同推进各领域务实合作，推动中海自贸区早日建成。

王毅说，中方高度重视沙特在地区的重要影响，理解沙方在维护自身及海湾安全等方面的合理关切。中方谴责针对沙特平民及民用设施的袭击，支持沙方维护安全稳定的努力，反对外部干涉、单边霸凌和恐怖主义，愿同沙方在中东海湾局势以及地区热点问题上加强沟通协调，共同促进地区和平稳定。

费萨尔感谢中方支持沙方在维护安全稳定方面采取的措施，赞同王毅对推进两国合作的意见。费萨尔表示，面对疫情，沙中共克时艰，携手并进，各领域合作取得长足发展，体现出沙中友谊的深厚和强劲，以及两国全面战略伙伴关系的含金量。沙方高度重视对华关系，继续将沙中关系置于沙特外交的优先位置，愿同中方在政治上相互坚定支持，经济上加强互利共赢和互联互通，共同筹办好中阿峰会。全力推动沙中战略关系向更高水平迈进。

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