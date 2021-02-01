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我驻东盟大使举行记者会 解读习近平主席在世界经济论坛的特别致辞

2021年02月01日22:14 | 来源：人民网-国际频道
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人民网雅加达2月1日电 （记者张杰）2月1日，我国驻东盟大使邓锡军在雅加达举行视频记者会，向媒体介绍和解读习近平主席在世界经济论坛“达沃斯议程”对话会上的特别致辞。

邓锡军表示，2021年1月25日，国家主席习近平在北京以视频方式出席世界经济论坛“达沃斯议程”对话会，并发表题为《让多边主义的火炬照亮人类前行之路》的特别致辞。习近平主席在致辞中多次提到多边主义，准确把握时代脉搏，提出解决好时代课题的中国主张。习近平主席的致辞为当下迷茫中的世界指明了发展的方向和路径，展现了中国智慧和中国担当，将有力促进重建全球互信、凝聚全球共识、团结全球力量，推动构建人类命运共同体。

邓锡军强调，4年前，习近平主席在世界经济论坛年会发表主旨演讲，为处在十字路口的全球化进程指明方向。4年后的今天，新冠肺炎疫情肆虐全球，世界经济陷入深度衰退，各种挑战层出不穷，人类再次站在何去何从的十字路口，习近平主席再次亮相达沃斯讲坛，剖析时代课题，提出中国方案，受到广泛关注和赞誉。

记者会上，邓锡军还就东亚合作前景、中国—东盟建立对话关系30周年、中国—东盟经贸合作、《区域全面经济伙伴关系协定》、南海问题、中国共产党成立一百周年、新疆问题等回答记者提问。

(责编：苏缨翔、吴成良)

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