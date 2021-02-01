人民网北京2月1日电 据外交部网站消息，2月1日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。

实录如下：

今天凌晨，中国政府向巴基斯坦捐赠的一批新冠病毒灭活疫苗运抵巴基斯坦首都伊斯兰堡，这是中国政府对外提供的第一批疫苗援助，是落实习近平主席关于将疫苗作为全球公共产品重要宣示的一项具体举措。

中巴是全天候战略伙伴。疫情发生以来，双方相互支持、相互帮助。去年，在中国国内抗击疫情最困难的时刻，巴基斯坦向中方提供了宝贵支持，是首批向中方提供医疗物资捐助的国家之一。中方在国内疫情形势缓解后，也通过援助医疗防护物资、派遣医疗专家组等多种方式支持巴方抗击疫情。

疫苗是中巴合作抗击疫情的重要领域。这种合作不仅体现了中巴作为全天候战略伙伴真诚的互帮互助，更体现了两个发展中国家为推动疫苗作为全球公共产品、提高疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出的共同努力。

病毒没有国界，人类命运与共，团结合作是战胜疫情最有力的武器，我们期待各方拿出实际行动，向发展中国家提供更多疫苗，促进疫苗在全球的公平分配和使用，助力早日战胜疫情。

彭博社记者：缅甸军方扣押了缅国务资政昂山素季，宣布其政党去年11月选举结果无效并将在缅实施为期一年的“紧急状态”。军方称此举是对其“选举舞弊”的回应，并表示将在紧急状态结束后举行自由而公平的选举。外交部对当前缅甸局势有何评论？

汪文斌：我们注意到缅甸发生的事情，正在进一步了解情况。中国是缅甸的友好邻邦，我们希望缅甸各方在宪法和法律框架下妥善处理分歧，维护政治和社会稳定。

总台央广记者：从你刚才发布的消息看，巴基斯坦是中方对外提供新冠疫苗援助的第一个国家，能否介绍中国是否打算向其他国家援助和出口疫苗，还向多少国家出口了疫苗？

汪文斌：中方一直以实际行动践行习近平主席的重要宣示，即在中国新冠疫苗研发完成并投入使用后，将作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出中国贡献。我们是这么说的，也是这么做的。

第一，除巴基斯坦外，中方还正在向文莱、尼泊尔、菲律宾、缅甸、柬埔寨、老挝、斯里兰卡、蒙古、巴勒斯坦、白俄罗斯、塞拉利昂、津巴布韦、赤道几内亚等13个发展中国家提供疫苗援助，下一步将向其他38个有需要的发展中国家援助疫苗。我们还积极参与世界卫生组织“新冠肺炎疫苗实施计划”，通过实施计划向发展中国家提供疫苗。

第二，中方支持国内企业同国外的合作伙伴开展疫苗联合研发和合作生产，已经向阿联酋、摩洛哥、印尼、土耳其、巴西、智利等临床试验国家出口了国药集团和科兴公司的疫苗。

第三，中国支持有关企业向急需获取疫苗、认可中国疫苗、已授权在本国紧急使用中国疫苗的国家出口疫苗。例如，中国企业向塞尔维亚出口的疫苗已于不久前运抵，当地已开始接种。目前，已有越来越多的国家批准中国疫苗在当地使用。

应对疫情需要国际社会共同努力。中方将继续在力所能及的范围内，及时向有关国家特别是发展中国家提供疫苗，为构建人类卫生健康共同体作出自己的贡献。我们也期待国际社会共同努力，促进疫苗在全球的公平分配和使用，确保发展中国家用得上、用得起疫苗。

印度广播公司记者：印度货轮停泊在曹妃甸港数月之久，中方还需多长时间才能确定其卸货日期？中国政府为何不允许该船离港或调整船员？有报道显示中方在向生病船员提供医疗协助方面有所松懈、不够及时，外交部对此有何评论？

汪文斌：中方有关部门一直同印度方面保持密切沟通，及时回复印方有关诉求并提出可具操作性的轮换建议，在符合相关防疫规定前提下为印方提供必要的便利和协助。

至于你提到的货运方是否愿调整运行安排，这是由其自主决定的。

日本共同社记者：关于奥运会，2月4日是北京冬奥会开幕倒计时1周年。在新冠肺炎疫情全球大流行背景下，中方认为举办冬奥会的意义是什么？此外，东京奥运会能否于今年夏天举办有不确定性。如果东京奥运会不能如约举办对北京冬奥会有何影响？

汪文斌：关于第一个问题，上周习近平主席同国际奥委会主席巴赫通电话，双方就克服疫情影响，确保安全顺利举办北京冬奥会，推动奥林匹克运动持续健康发展等达成了重要共识。中方已经发布了新闻稿。

这里我愿再强调一下，中国率先控制住国内疫情并实现经济复苏，为北京冬奥会顺利举办创造了有利条件。我们严格落实防控举措，克服疫情影响，积极稳步推进冬奥会各项筹办工作，得到了包括国际奥委会在内的国际社会的充分肯定和大力支持。我们对把北京冬奥会办成一届精彩、非凡、卓越的奥运盛会充满信心。正如习近平主席指出的，相信在有关各方大力支持下，中方一定能够如期完成各项筹办任务，做好全面准备，确保北京冬奥会取得圆满成功。北京作为国际上唯一举办过夏季和冬季奥运会的“双奥城”，将为国际奥林匹克运动作出独特的贡献。

关于第二个问题，据了解，国际奥委会和日方正在积极制订东京奥运会疫情防控方案，全力推进筹办各项工作。中方将继续全力支持国际奥委会和日方举办一届安全、成功的奥运会。

澎湃新闻记者：据了解，一名从事文化衫订制的中国店长近日通过微信实名举报加拿大驻华使馆工作人员于去年7月订制带有“武汉蝙蝠”图案的文化衫。中方对此有何评论？

汪文斌：我们也注意到了有关报道。新冠病毒是人类共同的敌人。世卫组织和国际社会都明确反对将病毒同特定的国家和地区相关联，反对搞污名化、标签化。加拿大总理、卫生部长等也多次作出类似表态。

世界上任何一个国家的驻外外交、领事人员都应该严格遵守《维也纳外交关系公约》、《维也纳领事关系公约》以及驻在国法律法规。有关人员作为加拿大驻华使馆外交官，所作所为与其身份严重不符，也背离加政府高层的一贯立场。中方对此感到震惊，已向加驻华使馆提出严正交涉，要求加方立即彻查此事，给中方一个明确交代。

《环球时报》记者：据报道，美国大西洋理事会日前发表一份匿名涉华报告，策动对华冷战。有媒体将其与乔治凯南电报相类比，称之为“更长电报”。中方对此有何评论？

汪文斌：这个所谓的报告以匿名方式发表，充分暴露了一些人的阴暗心理和懦弱心态。当今世界，搞“新冷战”和意识形态对抗是逆时代潮流而动，不得人心。叫嚣对中国搞政权更迭，企图遏制中国，更是痴心妄想！

无论是大西洋理事会的匿名报告，还是蓬佩奥之流对中国共产党的诋毁攻击，都是撒谎造谣的“谎言集”“阴谋论”。中国共产党为人民谋幸福，为民族谋复兴，为世界谋大同，光明磊落，得道多助。造谣抹黑阻挡不了中国前进的步伐。干涉中国内政、改变中国政治制度的企图必将遭到中国人民迎头痛击。一切在中美两国人民之间散布敌意、试图将中美关系推向对抗冲突的势力，必将成为历史的罪人，注定一败涂地。

深圳卫视记者：据报道，澳大利亚智库洛伊研究所近期公布了全球98个国家和地区抗疫表现的排名。中国大陆由于公开数据较少，未在此次调查之列。中方对此有何评论？

汪文斌：自疫情发生以来，中方建立了最严格且专业高效的信息发布制度，第一时间发布权威信息，速度、密度、力度前所未有。武汉市从2019年12月31日起依法发布疫情信息，并逐步增加信息发布频次。2020年1月3日起，中方持续通过《国际卫生条例》等渠道，一直积极与世卫组织及有关国家和地区保持密切沟通，公开透明分享疫情信息。2020年1月21日起，有关部门每日公开发布全国疫情信息。中方相关技术机构与180多个国家、10多个国际和区域组织开展疫情相关技术交流。2020年6月，中方发布了《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书，公开了中国抗击疫情的阶段性进展。

一个国家或地区抗击疫情表现得怎么样，关键是要用事实来说话。中方始终坚持人民至上、生命至上，采取了最全面、最严格、最彻底的疫情防控措施，用1个多月的时间初步遏制疫情蔓延势头，用2个月左右的时间将本土每日新增病例控制在个位数以内，用3个月左右的时间取得武汉保卫战、湖北保卫战的决定性成果。事实证明，在中国共产党领导下，中国政府采取的防控举措有力维护了中国人民的生命安全和身体健康。根据《科学》杂志研究报告估计，中方采取的措施使中国减少了超过70万的感染者。新加坡有关民调显示，中国民众对本国政府抗疫表现满意度在被调查的国家中最高。

在做好本国疫情防控的同时，中国还以透明、负责任态度积极参与和推动国际抗疫合作，最早向世界卫生组织报告疫情，第一时间发布新冠病毒基因序列等关键信息，第一时间公布诊疗方案和防控方案，以多种方式支持、帮助发展中国家实现疫苗的可及性和可负担性。我们将继续同国际社会一道推进抗疫合作，共同为早日彻底战胜疫情而不懈努力。

《北京日报》记者：据媒体报道，乌克兰总统泽连斯基宣布对参与收购马达西奇公司的4家中国企业和3名中国公民实施制裁，请问中方对此有何评论？

汪文斌：我们注意到有关报道。中方一贯反对外国政府对中国企业进行单边制裁。同时，我们也一直要求中国企业在海外合法经营。希望乌方依法维护中方企业和投资者的合法权益。

印度广播公司记者：预计中国将于何时公布中国疫苗的三期临床试验数据？

汪文斌：我可以告诉你的是，中国的疫苗研发企业严格根据科学规律和监管要求，全力以赴推进新冠疫苗的研发工作，并积极开展国际合作。你提到的问题建议向主管部门询问。

彭博社记者：《金融时报》报道，由于中方近期采取的行动，在亚洲地区运营的跨国公司正考虑开展业务或合资运营时将香港排除在法律合同之外。报道还提及香港地区的律师近期收到大量这方面的客户问询。外交部对此有何评论？

汪文斌：香港是法治社会，法治指数始终在全球名列前茅。香港国安法制定实施以来，香港法律制度更加完善，营商环境更加良好，这是不可否认的客观事实。中央政府将继续全力支持香港巩固和提升国际金融、航运和贸易中心地位，建设亚太区国际法律及争议解决服务中心，保持长期繁荣稳定。我们对香港的美好未来充满信心。

美国专题新闻社记者：有报道称，当前缅甸事态使中缅经济走廊受挫。你能否再详细介绍一下中方立场？

汪文斌：我愿再次重申，中国是缅甸的友好邻邦，我们希望缅甸各方在宪法和法律框架下妥善处理分歧，维护政治和社会稳定。

(责编：苏缨翔、吴成良)