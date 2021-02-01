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2021“欢乐春节”线上活动将在法国拉开帷幕

2021年02月01日20:04 | 来源：人民网-国际频道
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2021辛丑牛年“欢乐春节”线上系列活动法国站宣传海报。巴黎中国文化中心供图
2021辛丑牛年“欢乐春节”线上系列活动法国站宣传海报。巴黎中国文化中心供图

人民网巴黎2月1日电 （记者刘玲玲）由文化和旅游部国际交流与合作局主办、巴黎中国文化中心和中外文化交流中心共同承办的2021辛丑牛年“欢乐春节”线上系列活动将于2021年2月4日至26日在“云端”同法国民众见面，为法国朋友和旅法同胞送上牛年春节的文化盛宴，传递诚挚的新春祝福。

据介绍，本次“欢乐春节”线上活动丰富多彩，将围绕春节传统文化内涵，通过虚拟展、线上音乐会、艺术晚会、微课堂、工作坊、微视频等立体多样的形式，生动展示节日民俗、民乐、剪纸动画、中华美食和冰上杂技等。其中，全球启动仪式暨“大话春节”大型融媒体系列活动开幕音乐会将于北京时间2月4日举行。经过精心遴选和悉心筹备，各项活动将陆续登陆巴黎中国文化中心官网、微信公众号、各海外社交媒体平台，及其合作伙伴法国华人卫视频道。

巴黎中国文化中心主任佘明远在接受媒体采访时表示，“欢乐春节”是中国文化在海外传播的重要品牌，成为许多法国民众每年翘首以盼的盛事。受疫情影响，今年的“欢乐春节”活动全面采取线上形式举办，中法民众将在热闹的线上体验与互动中，共同感受喜庆祥和的新年气氛，共祝来年平安吉祥。活动将全面诠释“欢乐、和谐、对话、共享”的主题精神，为中法两国人民传统友谊注入新内涵。在新的一年里，中心将灵活应对新形势新挑战，全力提升融媒体运营能力，全面推进线上项目建设，持续发挥国家级平台和窗口作用，推动后疫情时代中法人文交流与合作。

(责编：苏缨翔、吴成良)

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