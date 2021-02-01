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综合消息：多国人士认为中美合作关乎世界稳定与发展

2021年02月01日19:06 | 来源：新华社
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新华社北京2月1日电 综合新华社驻外记者报道：多国商界、学界等领域人士近日表示，面对新冠疫情、经济复苏、气候变化等全球性挑战，中美开展合作不仅符合两国利益，也关乎世界的稳定与发展。

美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦日前在接受新华社记者专访时表示，他希望美中两国可以在气候变化、新冠疫情等双方共同面临的全球性挑战上进行合作。他认为，在这些领域的双边及多边合作将很可能是富有成效的，对两国和世界的长远发展尤其有益。

美国文理学院迪金森学院院长玛吉·恩赛因说，美中两国共同面临诸多全球性挑战，在这种背景下，加强两国人文交流，让两国民众、尤其是年轻人更加了解对方的历史、语言和文化，对于两国携手应对全球挑战非常重要。

韩国韩中城市友好协会会长权起植表示，在应对新冠疫情等挑战时，美国离不开与中国合作，美中加强合作将给国际社会带来新的希望。

日本佳能全球战略研究所研究主任濑口清之说，他期待美国能在疫情防控、经济复苏、气候变化等方面与中国积极开展合作，这不仅对两国，对世界也很重要。

墨西哥国立自治大学国际问题专家伊格纳西奥·马丁内斯认为，当前世界经济需尽快复苏，加强美中关系有助于国际贸易和世界经济在疫情下加速恢复。

喀麦隆布埃亚大学政治学系主任詹姆斯·阿雷·阿邦马说，对美国而言，与中国展开包容性合作对其自身和全球经济都有好处。尤其在疫情蔓延的背景下，包容性合作是重振经济的关键。

肯尼亚国际关系专家卡文斯·阿德希尔说，健康、稳定的中美关系不仅有利于两国，更与世界的和平稳定息息相关。世界仍然深陷新冠疫情的泥沼中，只有所有国家团结一致互相帮助，人类才能渡过这一难关。

新加坡国立大学东亚研究所高级研究员余虹说，中美两国发展稳定、建设性和可预期的双边关系，不仅符合两国利益，也符合包括新加坡在内的国际社会的共同期待。

《菲律宾星报》专栏作家李天荣说，中美关系对全球经济稳定及世界和平有着深远的影响。在经济领域，更加顺畅和稳定的中美经贸关系有助于推动全球经济复苏。当前世界还面临恐怖主义、跨国犯罪等诸多挑战，中美携手合作将更有利于这些问题的解决。（参与记者：熊茂伶、胡友松、檀易晓、陆睿、岳东兴、白旭、杨臻、杨翼、乔本孝、吴昊、郭丹、王丽丽、杨柯、袁梦晨）

(责编：苏缨翔、杨牧)

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