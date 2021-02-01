新华社北京2月1日电 题：疫情下中拉贸易平稳韧性足

新华社记者席玥

中国海关总署日前发布的统计数据显示，在新冠疫情重创国际贸易背景下，2020年中国同拉丁美洲和加勒比地区（以下简称“拉美地区”）贸易仍表现平稳，该地区对华出口逆势增长0.1%，中国对该地区出口贸易结构更加多元。

专家认为，疫情下中拉双方发挥各自产业和资源优势，在供需上相互配合，贸易依存度增加，凸显双方贸易合作韧性与潜力。

拉美对华出口正增长

中国是拉美地区第二大贸易伙伴国，该地区是全球对华出口增速最快的地区之一。根据中国海关总署发布的数据，2020年拉美地区对华出口约1658.79亿美元，较2019年增长0.1%。

巴西经济学家布鲁诺·德孔蒂说，在拉美地区其他主要贸易伙伴受疫情影响陷入经济衰退时，中国是2020年全球唯一正增长的主要经济体，是该地区出口的“救星”。

联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会日前发布报告说，受疫情影响，2020年拉美地区出口下降13%，其中对美国和欧盟出口分别下降14%和13%；但由于中国快速控制疫情、经济恢复增长，2020年3月后该地区对华出口在农矿产品出口带动下持续增长。

中国社科院拉美所经济研究室主任岳云霞分析，拉美地区在疫情导致经济衰退的情况下能保持对华出口增长实属不易，表明中国对该地区农产品和资源性产品依然有极大需求。

中国对拉美出口结构更多元

岳云霞指出，2020年中国对拉美地区出口小幅下降，其中制成品、机电产品等传统板块出口有所收缩，而医疗卫生板块出口增长，出现结构性新变化。

疫情在拉美国家暴发后，中国发挥产能优势，顺应拉美抗疫需求，成为拉美地区医疗设备和防疫用品主要供应国之一。除商品贸易外，中国还多次向巴西、墨西哥等国捐赠物资，为保证拉美医疗物资的可持续供应发挥重要作用。

德孔蒂说，面对疫情，中国以捐赠或贸易方式向拉美地区提供医疗设备和物资，近期拉美国家还从中国采购疫苗。巴西、智利今年1月相继批准紧急使用中国科兴公司研发的新冠疫苗，秘鲁也已采购中国国药集团生产的新冠疫苗。

除医疗卫生板块外，在拉美民众疫情期间居家生活需要拉动下，“宅经济”相关产品也在当地走俏，推动中国室内健身器材等家居休闲用品对拉出口上升。岳云霞预计，2021年这部分商品出口将继续成为中拉贸易亮点。

中拉贸易有望攀升

国际货币基金组织日前发布报告，预计2021年拉美地区经济增长4.1%。中国商务部国际贸易经济合作研究院美大所副所长周密说，2021年多数拉美国家经济将恢复增长，中拉贸易有望攀升。

岳云霞表示：“拉美一直是中国医疗设备和器械的主要出口市场之一，同时中国是口罩、呼吸机等防疫物资主要生产国，这部分产品对拉出口还将继续扩大。”她说，疫情期间中拉曾尝试线上远程会诊，为双方发展新型医疗服务贸易提供契机。

她指出，随着2021年拉美地区经济缓慢复苏，当地民众购买力也将回升，中国对该地区出口传统板块有望逐渐恢复正常。

此外，受疫情期间居家隔离措施影响，拉美消费者线上购物需求大幅增加，电子商务行业逆势发展。周密表示，电商等新兴贸易方式在疫情期间得到发展，将进一步促进中拉贸易合作。（参与记者：宫若涵、尹南）

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