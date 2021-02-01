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欧盟与药企商议开发针对变异新冠病毒疫苗

2021年02月01日15:53 | 来源：新华社
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新华社布鲁塞尔1月31日电（记者 李骥志）欧盟委员会1月31日与多家制药公司代表举行视频会议，讨论了快速开发和生产针对变异新冠病毒的疫苗等问题。

欧盟委员会当天发表新闻公报说，会议由欧盟委员会主席冯德莱恩主持，欧盟委员会负责卫生和食品安全事务的委员基里亚基季斯、负责内部市场的委员布雷东、欧洲药品管理局负责人库克等官员参加，还有辉瑞公司、莫德纳公司、阿斯利康公司、强生公司、“痊愈”疫苗公司和赛诺菲公司等药企负责人出席。

公报说，变异新冠病毒的出现引发关注，已审批疫苗保护效果降低的风险增加，做好应对这种风险的准备至关重要。会议着重讨论了欧盟需要快速开发、生产、批准针对变异新冠病毒的疫苗等问题。

31日，欧盟与阿斯利康公司关于疫苗供应的争议暂告段落。冯德莱恩当天在社交媒体上宣布，阿斯利康同意今年第一季度向欧盟增加供应900万剂疫苗，使一季度交付总量达到4000万剂。

根据双方去年8月签署的购买协议，欧盟向阿斯利康订购至少3亿剂疫苗，并有权增购1亿剂。阿斯利康今年1月宣布，由于产能限制等问题，今年第一季度只能向欧盟交付3100万剂疫苗，大大少于原定的8000万剂额度。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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