新华社仰光2月1日电（记者车宏亮 张东强）缅甸军方2月1日发表电视声明说，在国家紧急状态结束后，缅甸将会重新举行大选，国家权力也将移交给新当选的政党。

军方声明，在实施国家紧急状态期间，将会改革联邦选举委员会，重新核查去年11月大选过程，与此同时，会继续采取措施应对新冠疫情并推动经济复苏。

缅甸总统温敏、国务资政昂山素季及一些民盟高级官员1日凌晨被军方扣押。缅甸军方随后宣布，开始实施为期一年的紧急状态，国家权力被移交给国防军总司令。

缅甸银行协会当天发表声明说，缅甸所有银行将暂时停止营业。此外，新华社记者了解到，缅甸民航局已通知各航空公司总部，仰光国际机场关闭至5月底。

缅甸去年11月举行联邦议会选举，民盟获半数以上联邦议会席位。最近一段时间，缅甸军方与民盟围绕大选结果产生分歧。军方认为大选存在舞弊行为，要求选举委员会展开调查，并推迟召开新一届联邦议会会议，但遭到拒绝。

缅甸新一届联邦议会人民院（下院）首次会议原定于2月1日召开。

(责编：艾雯、刘叶婷)