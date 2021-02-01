新华社新加坡2月1日电（记者王丽丽）新加坡新跃社科大学教授李国权日前接受新华社记者书面采访时表示，美国只有兼顾各方利益，才能减缓其全球金融影响力迅速下滑的趋势。

近来，欧盟内部提高自身金融独立性与稳定性的呼声不断，部分国家正酝酿新支付系统，试图绕过美元，淡化美元在国际货币体系中的主导地位。

对此，李国权表示，美元作为世界货币，一直主导着国际贸易、外汇和全球储备体系，美元优势地位掩盖了美国实际已经失衡的财政和经济状况，美国“无上限”量化宽松政策及日益沉重的债务负担加剧了市场对美元不稳定的担忧。

他说，欧元是仅次于美元的全球第二重要货币，是欧洲经济与政治实力的标志。自1999年欧元区成立以来，国际社会期待欧元在国际货币体系中发挥更大作用。这种期待与国际货币体系的演变和发展相一致。

他指出，市场对国际货币的需求很大程度依赖货币的金融市场规模、货币参与国际市场的深度和复杂程度、货币发行主体的法律和机构基础设施建设，以及市场对货币长期稳定性的看法。

他认为，科技发展降低了改变主导货币的成本，一些国家正试图减少美元对本国影响，特别是近来多国央行加速布局数字货币，改变了竞争态势。美国只有兼顾彼此利益，与他国密切合作，才能减缓其全球金融影响力迅速下滑的趋势。

(责编：艾雯、刘叶婷)