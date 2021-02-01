新华社仰光2月1日电（记者车宏亮 张东强）缅甸执政党全国民主联盟（民盟）发言人妙纽1日说，缅甸总统温敏、国务资政昂山素季及一些民盟高级官员当天凌晨被军方扣押。缅甸军方电视台说，开始实施为期一年的紧急状态，国家权力被移交给国防军总司令。

妙纽告诉新华社，被扣押人员除温敏和昂山素季外，还包括民盟中央执行委员会部分成员以及一些地方官员和议会民盟议员。

缅甸军方电视台随后发布消息说，根据宪法条款，总统府宣布实施为期一年的紧急状态。总统府已宣布将国家权力移交给国防军总司令敏昂莱。军方认为去年的大选存在舞弊行为。

另据报道，军方已控制缅甸多地的政府和议会。首都内比都等地出现大范围通信中断。

缅甸最大城市仰光的市政大楼已被军方控制。新华社记者在仰光看到，街头较为平静，当地一些民众在讨论扣押事件。

缅甸去年11月举行联邦议会选举，民盟获半数以上联邦议会席位，继续执政。最近一段时间，缅甸军方与民盟围绕大选结果产生分歧。军方电视台说，军方认为大选存在舞弊行为，要求选举委员会展开调查，并推迟召开新一届联邦议会会议，但遭到拒绝。

缅甸新一届联邦议会人民院（下院）首次会议原定于今年2月1日召开。

(责编：程宏毅)