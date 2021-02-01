人民网巴黎2月1日电 （记者何蒨） 根据文化和旅游部统一部署，由文旅部国际交流与合作局主办，巴黎中国文化中心和中外文化交流中心共同承办的2021辛丑牛年“欢乐春节”线上系列活动将于2月4日至26日在“云端”同法国民众见面，为法国朋友和旅法同胞送上辛丑牛年春节的文化盛宴，传递诚挚新春祝福。

2021年辛丑牛年“欢乐春节”线上活动丰富多彩。全球启动仪式暨“大话春节”大型融媒体系列活动开幕音乐会，将于北京时间2月4日举行。届时，文化和旅游部部长胡和平及中央广播电视总台台长慎海雄，将向世界各国人民祝贺新春。经过精心遴选和悉心筹备的各项欢春活动将陆续登陆巴黎中国文化中心官网、微信公众号、各海外社交媒体平台及其合作伙伴法国华人卫视频道。

观众将有机会体验春节民俗知识演绎，例如系统讲述春节故事的《寰宇同春》“欢乐春节”主题虚拟展；《听瓷语，观世界》互动体验展为观众提供“亲临”龙泉感受青瓷传承的机会，走近大师见证千年窑火，品味青瓷文化千年时光；；以中国春节文化“团圆之乐”为线索的国潮风手绘长图；浓缩中国春节文化传承与发展的《多彩中国年》交互动画体验展；《中国味道》春节美食工作坊等，可了解中国各地春节美食及饮食文化。此外，观众还可观看《美丽中国》微春晚视频，感受新时代美丽乡村最具年味儿的春节，聆听《弦音兆丰年》新春祝福交响音乐会、《春之序曲》民族音乐会和《红梅花开》民族室内音乐会等音乐盛宴，欣赏《情境冰秀》冰上杂技艺术晚会，领略黑龙江冰雪文化和历史文化等。

在融媒体赋能下，本次活动将围绕春节传统文化内涵，通过虚拟展、线上音乐会、艺术晚会、微课堂、工作坊、微视频等多样形式，生动展示节日民俗、民乐、剪纸动画、中华美食、太极和冰上杂技等中国特色节日文化。

巴黎中国文化中心主任佘明远在接受采访时表示：“‘欢乐春节’是中国文化在海外传播的重要品牌，经过不懈努力和多年打造，春节在法国已家喻户晓，成为许多法国民众每年翘首以盼的盛事。受欧洲疫情影响，今年欢春活动全面采取线上形式举办，但年味浓浓云端聚，吉祥满满快活年，中法民众将在热闹的线上体验与火热互动中，共同感受喜庆祥和的新年气氛，共祝来年平安吉祥，全面诠释‘欢乐，和谐，对话，共享’的主题精神，为中法两国人民传统友谊再次注入新内涵新感受。”

在新的一年里，巴黎中国文化中心将灵活应对新形势、新挑战，全力打造融媒体运营能力，全面推进线上项目建设和布局，持续发挥国家级平台及窗口作用，推动后疫情时代中法人文交流合作，用中国文化的温暖内核陪伴法国人民乐观抗疫。

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