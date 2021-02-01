中国扩大新冠疫苗接种计划

中国一名卫生官员1月27日表示，中国已注射约2280万剂新冠疫苗，并将在2月春节假期和春运高峰到来之前加大接种力度。

自2020年12月中旬以来，这个世界上人口最多的国家为防止冬季和春季疫情的暴发，扩大了针对性接种疫苗的计划，将更多感染病毒高风险的人群优先包括在接种范围内。目前，中国在全国范围内计划将医疗、运输和食品服务行业的工人、员工和出国留学生等重要群体列为优先考虑的疫苗接种对象。

北京市东城区一些社区表示，年龄在18岁至59岁之间的居民，只要没有可能导致疫苗产生不良反应的健康问题，就可以开始报名接种疫苗。

——据路透社报道

武汉经济呈现加快复苏态势

在黄鹤楼，游客们来来往往，虽然人数不像两年前那么多，但在新冠肺炎疫情仍在全球肆虐的时候，景点能够开放并且有游客，就已经很了不起了。

黄鹤楼售票处的工作人员表示，武汉的旅游景点几乎都是免费或半价，这项措施使武汉的旅游业在近几个月内得以重振。

站在黄鹤楼上眺望，可以看到光谷，那是该市的经济技术开发区，是一片到处都是摩天大楼、高级酒店和跨国企业的巨大区域。

2020年，武汉的经济运行呈现加快复苏态势，主要商业区又出现了源源不断的人流。当地官员表示，我们的城市与中国其他地区一样，实现了“V”形复苏。

中国政府为武汉经济复苏投入大量资金。为帮助受疫情冲击的餐饮业，当地还实施了减免税收、租金和水电费等一系列措施。许多大型企业扩大了在武汉的业务和办事处。武汉的经济刺激措施在中国其他地区也有体现。中国政府为鼓励投资和消费而减轻税负，向中小企业提供优惠贷款，减免企业需缴纳的社保费用，从而率先发动经济引擎，实现经济复苏。

——据西班牙《世界报》网站报道

购买国货成年轻一代新潮流

中国越来越多年轻人喜欢并积极购买国货，而不是选择以前大受欢迎的外国产品。2020年底，中国媒体对全国约1000名大学生进行的问卷调查显示，约八成大学生“支持中国本土品牌”，约四成大学生说买东西时“会优先选择国货”。

中国的新兴经营者善于捕捉年轻人的消费动向并成功将其商品化。他们大多年龄在20至40岁之间，成长在21世纪的中国，不仅善于观察潮流趋势，还谙熟吸引年轻消费群体的经营手段。从产品质量上看，曾被称为“世界工厂”的中国，制造技术早已不容小觑。从20世纪九十年代后半期开始，世界各地企业纷纷进军中国市场，中国参与了各类产品制造并积累了很多经验，这有助于提升“中国制造”的质量水平。

——据日本“现代商务”网站文章

(责编：艾雯、刘叶婷)