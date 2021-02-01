受访专家：北京科技大学经济管理学院教授、中国工业经济学会副理事长 何维达

当前，越来越多中国品牌汽车在中东国家受到消费者欢迎。据“阿拉伯商务网”近日报道，沙特、伊朗、阿尔及利亚等国已成为中国品牌汽车在中东及北非地区的主要销售市场。

埃及中国商会的数据显示，2020年1—11月埃及汽车市场整体销量超过20万辆，同比增长26.61%；中国汽车同期在埃及销售约4.3万辆，其中乘用车销量约3.3万辆，同比增长82.17%。

中国品牌汽车正凭借其越来越好的产品质量、及时周到的售后服务、与时俱进的技术研发以及对客户需求的深度理解与快速响应，在中东市场日益崭露头角。2020年，中东占中国品牌汽车出口海外份额的33%。其中，沙特和埃及崛起，成为中国品牌汽车在中东地区的第一和第二大市场。

在客车市场，中国品牌汽车受到欢迎。在2006年成功服务多哈亚运会后，海格客车逐步提高卡塔尔的市场占有率，目前保有量近5000台。

新能源车型渐成中国品牌汽车拓展中东市场的新亮点。宇通客车近期与卡塔尔国家运输公司签约的1002辆2022年卡塔尔世界杯车辆供应及服务合同，其中包括741辆纯电动客车。这批车辆将助力卡塔尔成为中东第一个客车大规模电动化的国家。

对中国各大汽车品牌而言，中东地区一直是潜力巨大的市场。

从需求端来说，沙特、埃及、伊朗、阿联酋、以色列、科威特等中东国家都是比较富裕的国家，对以汽车为代表的消费品购买需求旺盛。除了对欧美高端品牌汽车有购买需求外，中东国家的中产阶层对质优价廉的中低端汽车也有较大需求。这就给中国品牌汽车进入中东市场提供契机。

从供给端来说，受新冠肺炎疫情影响，不少欧美国家的汽车出口受到诸多限制。而中国较早控制住疫情，可以为中东地区提供放心的产品和服务。此外，近年来，中国品牌汽车的质量不断提升，品牌也逐渐在海外市场打响。高性价比让中国品牌汽车逐渐在中东市场站稳脚跟。

为了打开中东市场，中国车企下了不少功夫。一方面，中国车企在中东市场进行了充分调研，根据当地居民的驾驶习惯，对汽车的安全性能进行改进；另一方面，中国车企在完善售后服务方面也做足了功课，建立了一套完善高效的服务响应机制。

与此同时，为整合优质资源、提高竞争优势，越来越多的中国车企从整车出口转向在当地投资建厂，不仅为当地提供了大量就业岗位和技术人才，还推动了中东国家汽车产业链的完善。而遵照当地法律政策实现本土化布局后，中国车企的服务范围和影响力将借助中东市场得到扩展。可以说，中国车企在中东实现本土化布局是一举多得和合作共赢的好事。

当然，中国品牌汽车开拓中东市场也面临不少困境：一是从整体来看，中国品牌汽车在中东市场的占有率较欧美、日韩汽车还有较大差距；二是在中低端市场，中国品牌汽车也面临与其他国家品牌汽车激烈竞争的巨大压力；三是中国品牌汽车在推广销售过程中面临文化融合等问题。

未来，中国品牌汽车要更好地布局中东市场，需要做到以下几个方面：一是要转变思维，树立合作共赢意识，严格遵守当地的法律法规，始终尊重当地的宗教文化习俗，积极和当地民众共享资金、技术、就业岗位等，努力在融入当地的过程中实现可持续发展；二是不断提高技术创新能力和标准化生产能力，持续提升产品的市场竞争力和品牌的国际影响力；三是借助互联网平台和数字传媒技术，因地制宜地扩大中国汽车品牌的宣传力度，加强培养具有国际视野的品牌营销人才。

（本报记者 贾平凡采访整理）

(责编：艾雯、刘叶婷)