本报记者 李嘉宝

联合国贸易和发展会议近日发布报告显示，2020年中国吸引外国直接投资（FDI）增长4%，达到1630亿美元，居全球之首。其中，高科技领域的外国直接投资增长11%，跨境并购增长54%，主要集中在信息和通讯技术以及医药行业。

受新冠肺炎疫情冲击，2020年全球FDI大幅下降42%。面对严峻复杂的国际国内形势，中国引资总量再创新高，且结构更加优化，显示出吸引全球投资的强劲“磁力”，引发各大外媒高度关注。

外企纷纷加码

“西方公司继续向快速增长的中国经济注入资源。”美国《福布斯》杂志近日刊文称，高盛和摩根大通都获得了其中国合资伙伴的全部所有权，百事公司也斥资7.05亿美元收购了一个中国零食品牌。

“沃尔玛表示未来5年将在武汉投资30亿元人民币；特斯拉正在扩大上海工厂的产能，并打算再成立一个研究中心；迪士尼公司计划在上海迪士尼乐园建设一个新的主题园区……”《华尔街日报》盘点了各大外企在中国扩大投资的行动，由衷感叹：“外国公司将中国视为其产品的生产基地和重要的增长市场。”该报道还指出，此前有分析认为，外国企业试图减少在供应链环节对中国的严重依赖，但外商在华投资的韧性与该预期恰恰相反。

日本贸易振兴机构不久前的一份调查报告显示，只有9.2%的日本企业表示正在或考虑将产能迁出中国，该数据创下5年来最低水平。

西班牙《加利西亚之声报》报道称，西班牙众多跨国公司高管表示，在华业务的增长是公司2020年营收的重要支撑。

CNN观察到，2020年美国FDI下降49%，中国首次超越美国，成为全球最大外资流入国，这表明“一些外企正在放弃对美国的投资，转而在中国押下重注”。

西班牙《经济学家报》网站近日报道称，各大资产管理公司纷纷提高了新兴市场在其投资组合中的比重，中国股市被认为最具吸引力。

引资魅力不减

中国缘何成为全球资本青睐的热土？外媒纷纷探究中国吸引力的来源。

彭博社援引美国某咨询公司分析师的观点称，包括美国企业在内的外国公司将继续在中国投资，原因是中国仍是全球最具韧性的经济体之一，中国未来的增长潜力仍强于其他大多数经济体。

CNN认为，中国能够成为2020年全球最大外资流入国，主要原因在于中国对新冠肺炎疫情的严格防控。“在世界其他主要经济体仍深陷新冠肺炎疫情中时，中国率先恢复了经济增长并保持着强劲复苏态势。”

英国路透社近日报道称，作为世界第二大经济体，中国经济复苏速度“快得令人惊叹”，这是中国吸引外资的最大亮点。

中国大市场活力十足，持续释放强劲“磁力”。此外，不断优化的营商“软环境”也增强了外商投资的热情和信心。

今日俄罗斯电视台援引专家观点称，中国FDI位列世界第一，与疫情期间国家大规模扶持经济的措施是分不开的。中国政府的行动使得工业和消费部门迅速复苏成为可能。此外，中国政府近几年的努力为如今国际投资蜂拥而至奠定了基础。例如，中国制定了鼓励投资的相关法律，还实施减税政策，降低了外商来华投资成本。

美国CNBC网站注意到，无论是在商业项目上，还是在当地金融市场上，中国政府有吸引更多外资的意愿。这种中外合作促进了人民币的国际化，也为当地市场带来更多就业机会。

“在全球最大的市场——中国市场上做生意是有利可图的。”俄罗斯自由媒体网站刊文称，中国创造了一个良好的投资环境，促使西方企业家向中国提供大笔投资，随之而来的还有新技术。“中国FDI稳定增长表明，中国政府逐步放松对外资的限制并扩大优惠的政策是正确的。”

外界持续看好

近日，国际货币基金组织发布《世界经济展望报告》更新内容，预测中国将是唯一一个有望实现自2020年起连续三年正增长的主要经济体，作为全球经济稳定器的作用凸显。

中国经济表现亮眼，外资企业共享发展红利。中国商务部近期调查显示，近六成外资企业2020年营业收入、利润实现增长或持平，近九成半企业对未来前景持乐观或谨慎乐观态度。

西班牙《经济学家报》援引投资界人士的观点指出：“我们看到中国国内消费持续回升，消费者信心正在增强。现在不是要不要投资中国的问题，而是要在中国投资多少的问题。”

《华尔街日报》援引联合国贸易和发展会议估算的数据指出，2020年中国FDI全球占比大幅提升至19%，这表明中国“正加速走向国际金融的中心”。该报道还指出，随着新冠肺炎疫情蔓延加剧全球经济重心的东移，中国正在向全球经济中心的地位迈进。

(责编：艾雯、刘叶婷)