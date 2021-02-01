李·豪威尔

习近平主席发表的特别致辞是重要指引。参加会议的各国领导人都看到了中国维护和践行多边主义的坚定决心和实际行动。

世界经济论坛与会嘉宾时常回忆起习近平主席在世界经济论坛2017年年会开幕式上发表的主旨演讲。当时，贸易保护主义、民粹主义等甚嚣尘上，一些人认为经济全球化是造成贫困、失业、收入差距拉大的原因。习近平主席在主旨演讲中旗帜鲜明地指出，各方应坚定支持经济全球化，“把困扰世界的问题简单归咎于经济全球化，既不符合事实，也无助于问题解决”。

如今，新冠肺炎疫情大流行加剧了贫富差距、南北差距问题，为全球发展的未来蒙上阴影。不同国家和地区都感受到了疫情的影响，也都深刻认识到，没有哪个国家或地区能独力抗击疫情。在世界经济论坛“达沃斯议程”对话会上发表特别致辞时，习近平主席再次强调了国际社会维护和践行多边主义的重要性，明确表示“人类面临的所有全球性问题，任何一国想单打独斗都无法解决，必须开展全球行动、全球应对、全球合作”。习近平主席还分享了他对经济全球化的深入观察，强调中国始终支持经济全球化。

习近平主席的特别致辞引发国际社会的强烈共鸣。这不仅是因为全球仍在继续抗击疫情，更因为中国采取了强有力措施，率先控制住疫情并迅速实现经济正增长。习近平主席强调，国际社会应维护和践行多边主义：要坚持开放包容，不搞封闭排他；要坚持以国际法则为基础，不搞唯我独尊；要坚持协商合作，不搞冲突对抗；要坚持与时俱进，不搞故步自封。习近平主席指出，多边主义的要义是国际上的事由大家共同商量着办，世界前途命运由各国共同掌握。在国际上搞“小圈子”、“新冷战”，排斥、威胁、恐吓他人，动不动就搞脱钩、断供、制裁，人为造成相互隔离甚至隔绝，只能把世界推向分裂甚至对抗。

习近平主席发表的特别致辞是重要指引。参加会议的各国领导人都看到了中国维护和践行多边主义的坚定决心和实际行动。新加坡总理李显龙在视频演讲中指出，要应对新冠肺炎疫情、世界经济衰退和气候变化等挑战，全球合作至关重要。这不仅关乎各国培养和释放善意，国际秩序也须以稳定的大国关系为基础。

今年的世界经济论坛“达沃斯议程”对话会表明，人们更加期待多边主义，但是仍然有很多工作要做。正如习近平主席所指出的，“世界上的问题错综复杂，解决问题的出路是维护和践行多边主义，推动构建人类命运共同体”。这是破解全球治理赤字问题的关键。

（作者为世界经济论坛执行董事）

《 人民日报 》（ 2021年02月01日 03 版）

(责编：张信凤、刘叶婷)