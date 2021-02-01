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中欧应加强经验交流技术分享 携手推进全球气候变化治理

2021年02月01日09:12 | 来源：人民网-国际频道
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人民网布鲁塞尔1月31日电 （记者牛瑞飞、张朋辉）当地时间1月28日，中国驻欧盟使团与欧盟动态（EURACTIV）网站联合举办应对气候变化网络研讨会“碳中和：中欧如何合作引领全球减排努力”。驻欧盟使团公使衔参赞费胜潮出席会议，同欧盟机构、成员国代表以及中欧专家学者一道，围绕中欧应对气候变化合作进行了深入交流。

费胜潮表示，中方高度重视应对气候变化。中国将应对气候变化纳入基本国策，采取切实措施减少碳排放强度，推动能源结构转型，以能源消费年均2.8%的增速支持了近年来年均7%的经济增长。中国提出了具有雄心的碳中和目标，将一如既往重信守诺。中欧应充分用好新建立的环境与气候高层对话机制，加强经验交流和技术分享，携手推进全球气候变化治理。

与会嘉宾对中国宣布2060年前实现碳中和表示欢迎，积极评价中国绿色发展取得的成果，强调气候变化是全球共同挑战，任何一个国家都无法单独应对。中欧作为全球主要力量，应携起手来，共同引领全球气变事业不断向前发展。

(责编：高歌、常红)

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