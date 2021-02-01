新华社北京1月31日电（国际观察）反歧视备忘录凸显美国亚裔困境

新华社记者

美国总统拜登日前签署一份备忘录，谴责新冠疫情中亚裔美国人遭受种族歧视的现象，并要求联邦政府所有部门和机构采取适当措施以打击和防止针对亚裔美国人的种族歧视行为。

分析人士指出，长期以来，由于人口较少、政治影响力较低等因素，亚裔在美国社会中经常遭遇排挤、歧视和霸凌。美国新政府此次专门签署针对歧视亚裔美国人行为的备忘录，凸显疫情背景下这样的问题更加严重。

亚裔遭遇更多威胁仇视

“我从未感受过这种程度的敌意。”生活在纽约的亚裔美国人金伯利·哈日前在接受媒体采访时说。她说，她最近在纽约街头行走时，一名陌生人朝她大喊“滚出这个国家”，还有一些人因为她的亚裔面孔而显得怒气冲冲。

金伯利·哈的遭遇是亚裔群体当下在美国社会处境艰难的一个缩影。多位长期生活在美国的亚裔人士告诉记者，疫情暴发以来，他们明显感觉遭受种族歧视，因此而产生孤立无援的恐慌，感觉自身处于“前所未有”的困境。

美国一些政客在疫情暴发后，为了政治私利而肆意甩锅推责，煽动和助长排外情绪，令亚裔的处境雪上加霜。美国华裔联邦众议员孟昭文指出，一些政客的言论“可憎且不负责任”，导致了更多针对亚裔的威胁和袭击。

美国非营利组织“停止仇恨亚裔”在去年3月至10月间收到2800多份关于亚裔遭遇歧视和仇恨事件的报告。报告显示，从口头骚扰到网络霸凌，再到暴力袭击，亚裔美国人受到形形色色的威胁和仇视。

比如，2020年2月，洛杉矶一名16岁亚裔男孩在学校被诬称为“病毒携带者”遭到殴打。4月5日，纽约市布鲁克林区一名亚裔女性在家门口倒垃圾时，遭到种族主义分子泼洒不明化学液体攻击，导致其上半身、面部和手部严重烧伤。

美国联邦调查局的一份报告指出，疫情期间，针对亚裔的仇恨犯罪在全美呈现上升趋势。联合国去年10月发布的一份报告也指出，美国针对亚裔的仇恨犯罪已达到“令人震惊”的程度。

被贴标签助长“隐形歧视”

《纽约时报》刊文说，虽然占美国总人口约5.4%的亚裔常被贴上“模范少数族裔”的标签，但这一群体实际上在美国社会中长期处于弱势地位。“模范少数族裔”的说法听上去很好，但这种标签其实是一种“种族屏障”，把亚裔与其他有色族裔区分开，只会助长美国社会对亚裔的“隐形歧视”。

去年10月，美国司法部起诉耶鲁大学，指控该校在本科招生过程中歧视亚裔申请者，把种族身份作为“招生决策的决定性因素”，违反了美国《民权法》。另一所名校哈佛大学也被批评在招生过程中涉嫌歧视亚裔。

英国《金融时报》网站一篇文章曾用“被白人排挤，被其他有色族裔敌视”来描述亚裔在美国的尴尬处境。文章说，亚裔一方面被白人认为“不够白”，另一方面又被其他少数族裔视为“白人特权阶级”的一部分。

《今日美国报》去年10月曾报道，在旧金山，亚裔美国人在新冠疫情中的病亡率是当地所有族裔中最高的。由于亚裔在美国社会给人以“资金充裕、身体健康且活跃于上层社会”的印象，因而美国政府向来忽视对亚裔群体在住房、就业、医疗等福利上的考量，疫情期间更是未能在检测、救护等方面提供充分帮助。

旧金山非营利组织“东南亚发展中心”执行主任朱迪·扬说：“亚裔往往面临语言障碍，而且社区很小。所以当我们遇到问题时，这座城市压根注意不到我们。”

《纽约时报》专栏文章将针对亚裔的种族主义问题称为“精神瘟疫”，并说：“令人担忧的是，这一轮新的种族主义浪潮可能使美国倒退到‘黄祸’时代，即认为亚洲移民是对西方人工作机会和西方文明的威胁。”（参与记者：孙丁、高路、黄恒）

(责编：艾雯、刘叶婷)