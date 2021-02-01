人民网华盛顿1月31日电（记者张梦旭）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间1月31日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊26174956例，死亡441200例。过去24小时，美国新增确诊131206例，新增死亡2287例。

根据美国“新冠追踪项目”网站的数据，30日全美约有97000名新冠患者住院治疗，这是自去年12月1日以来首次低于10万人。美国《纽约时报》指出，全美新冠肺炎传播速度似乎正在放缓，1月29日的新发病例比三周前的峰值下降了40%，住院人数也明显下降。尽管如此，过去7天报告的平均每日死亡病例仍在3000人以上，而去年9月和10月的平均每日死亡病例还不到1000人。

据美国有线电视新闻网统计，今年1月是美国自新冠疫情爆发以来最“致命”的月份。截至1月31日，全美至少统计了95245例新冠死亡病例，超过去年12月份的77486例。美国食品药品监督管理局疫苗咨询委员会成员保罗·奥菲特博士说：“现在是可能出现的最糟糕的世界。冬天外面越来越冷，人们聚在一起的时间越来越多，而美国仍有相当数量的人不戴口罩，不保持社交距离。” 华盛顿大学健康指标与评估研究所称，在接下来的两个月中，美国可能还将有12万人死于新冠肺炎。

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