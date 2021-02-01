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乌克兰中国留学生举行“云春晚”

2021年02月01日08:26 | 来源：新华社
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新华社基辅1月31日电（记者李东旭）在乌克兰的中国留学生1月30日与宁夏理工学院的学生们携手举办了一场别开生面的“云春晚”，为即将到来的春节增加了一道独特的文化大餐。

这场“云春晚”由中国驻乌克兰大使馆主办，乌克兰中国留学生总会、乌克兰中国留学生艺术团协办。中国驻乌克兰大使范先荣通过视频连线向在乌工作的中方老师、志愿者和留学生们致以新春祝福。

范先荣说，过去一年，新冠疫情未能阻碍中乌关系稳步发展。乌各界高度重视对华关系，中乌之间开通中欧班列，“一带一路”建设在乌得到延伸，两国贸易逆势增长，这些都充分说明中乌合作的巨大韧性和潜力。

范先荣说，过去一年，在乌留学生团结抗疫，未出现聚集性感染新冠病毒的情况。他鼓励在乌师生继续发扬扶危济困、守望相助的优良传统，做好防疫工作，练就过硬本领，为实现中华民族伟大复兴和中乌关系发展贡献力量。

“云春晚”上表演了舞蹈《春暖花开》、乐器合奏《渔舟唱晚》、抗疫歌曲联唱、歌曲《我的祖国》等10个节目，表达了在乌学子对祖国的美好祝愿和对实现中华民族伟大复兴的坚定信心。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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