美国著名景观公路、加利福尼亚州1号公路部分路段遭泥石流冲毁，一部分路面坠入大海。

加州交通局1月29日发布声明说，事故发生在加州1号公路大瑟尔路段以南24公里处。冬季风暴强降水造成当地山体塌方，泥石流冲击公路，部分路段“完全缺失”。

据美国有线电视新闻网报道，加州交通局1月28日发现泥石流，并紧急联系建筑公司协助抢修。加州公路巡警约翰·耶雷斯当天下午4时左右发现，当地南向车道已经“坠入海中”。加州交通局和建筑公司抢修人员1月29日天亮抵达现场后发现，“公路双车道均被冲走”。

照片和无人机拍摄的视频显示，沿着山崖修建的加州1号公路事故路段出现巨大缺口，交通中断。目前尚不清楚何时完成维修。

加州1号公路从加州南部的洛杉矶到北部的旧金山，沿美国西海岸蜿蜒而行，途中景色优美，被誉为美国最美的公路之一。

2017年5月20日，1号公路大瑟尔路段遭遇大规模山体泥石流，约500米路段被超过百万吨砂石掩埋，耗资数千万美元、历时一年多才完成修复。（袁原）【新华社微特稿】

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