欧洲联盟1月29日晚说，将动用欧盟与英国所签署“脱欧”协议中一项条款，限制疫苗从欧盟出口至英国。欧英双方领导人通话后，欧盟1月30日缓和立场，不再提及上述条款。

【“承认犯错”】

英国内阁办公厅大臣迈克尔·戈夫说，英国首相鲍里斯·约翰逊与欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩通话时，将英方与疫苗生产商阿斯利康、辉瑞的合约安排“说得明明白白”，“冯德莱恩说她了解英国政府的确切立场，所以我们预计合约将得以履行，疫苗会继续供应”。

戈夫告诉英国天空新闻频道，欧盟意识到了“错误”，“我认为我们现在可以继续专注于推进疫苗接种”。

欧盟1月29日批准阿斯利康公司与英国牛津大学联合研发的一款新冠疫苗附条件上市。阿斯利康是一家英国和瑞典合资的制药公司。

阿斯利康1月22日说，受产能限制，今年第一季度向欧盟交付疫苗由原定的8000万剂减至3100万剂。欧盟表达不满，说数月前就已经向这家药企的4家工厂支付3.36亿欧元。

欧盟1月29日还宣布实施“疫苗出口透明机制”。该机制要求，所有在欧盟境内生产疫苗的公司，在向欧盟以外出口疫苗时，需得到欧盟成员国许可。欧盟解释说，这一机制不是出口禁令，最早也要到3月底实施，目的是确保成员国得到他们所订购的疫苗。

世界卫生组织批评欧盟的这一新规定“没有益处”。

【“不卡脖子”】

在欧英领导人通话后，欧盟方面于1月30日修改先前发布的文件，不再提及“脱欧”协议中的第16条，即“北爱尔兰协定”。

依照欧盟与英国签署的“脱欧”协议，货物在欧盟国家爱尔兰与英国北爱尔兰地区边界自由流通。而如果英欧任何一方在紧急情况下触发协议第16条，在这一边界将实行出口限制。

在欧盟1月29日发表声明、说将动用第16条后，爱尔兰和英国均表达不满。爱尔兰欧洲事务部长托马斯·伯恩说，欧盟先前没有就此声明内容与爱尔兰方面磋商。“这种条款在一般的贸易协议中是正常的，但是考虑到北爱尔兰的情况，它明显会影响到政治局面。”

英国政府、爱尔兰政府与北爱各党派1998年签署北爱和平协议，结束持续约30年的流血冲突。该协议规定英爱双方人员和货物自由往来。为继续维持爱尔兰岛和平，“脱欧”协议规定，欧盟与英国在爱尔兰岛不设硬边界。

欧盟放弃动用第16条后，英国外交大臣多米尼克·拉布在推特上说，“我现在放心了”，“全世界都在看，只有通过国际合作我们才能战胜疫情”。

【敦促履约】

欧盟1月29日晚的强硬声明被视为“疫苗保卫战”的一次出击。在疫苗接种方面，欧盟进度远落后于美国和英国。按照美联社说法，欧盟怀疑阿斯利康将其在欧盟境内生产的疫苗优先供应英国，另一方面，欧盟希望位于英国的两家阿斯利康疫苗工厂向欧盟供应疫苗。

欧盟的“疫苗出口透明机制”或许会影响英国获得另一款疫苗，即美国辉瑞制药公司与德国生物新技术公司联合生产的疫苗。英国正在使用辉瑞和阿斯利康两款疫苗。辉瑞向英国供应的疫苗产自其位于比利时的一家工厂。

德国经济和能源部长彼得·阿尔特迈尔1月31日告诉德国《世界报》，如果制药公司不履行合约，德国政府考虑提起诉讼。“没有公司可以偏向。”

德国卫生部长延斯·施潘先前说，欧盟并非要求优先，只希望得到公平分配。（郭倩）（新华社专特稿）

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