美国前总统唐纳德·特朗普遭弹劾一案最早将于2月9日开始审理。美国媒体1月31日报道，5名律师已经离开特朗普辩护团队。

布奇·鲍尔斯和德博拉·巴比尔原定担任特朗普辩护团队的首席律师，其中鲍尔斯是律师团队组建者。美国有线电视新闻网以熟悉内情人士为消息源报道，两人共同决定离开辩护团队。另一消息源说，辩护团队还有三名律师也已离开。

除了这5名律师，先前没有其他人宣布将为特朗普遭弹劾一案辩护。

一名消息人士说，特朗普的辩护思路与律师团队不一致。特朗普认为应从总统选举过程存在广泛欺诈行为这一角度入手，主张自己是选举欺诈的受害者。律师团队则认为辩护应侧重于质疑对卸任后的总统发动弹劾这一做法本身的合法性，而特朗普不愿与律师团体讨论这一辩护思路。

美国有线电视新闻网说，特朗普方面没有提前向这5名律师支付酬劳，也没有与他们签署意向书。尚不清楚谁将代表特朗普出席本次弹劾案庭审。路透社说，特朗普第一次受弹劾时为他辩护的时任白宫律师帕特·西波隆和帕特里克·菲尔宾预计不会加入此次弹劾案的辩护团队。

美国国会参议院100名参议员1月26日宣誓组成陪审团，正式接手弹劾案。给被弹劾人定罪须至少三分之二参议员支持。目前，民主、共和两党在参议院各掌控50个席位。一名共和党参议员以特朗普已卸任、参议院此时审理弹劾案不符合宪法为由提出一项动议，要求全院表决解除弹劾案。虽然表决未获通过，但共有45名共和党人支持解除弹劾案。美国《国会山报》文章认为，这一表决结果预示参议院或没有足够票数给特朗普最终定罪。

美国国会众议院1月13日表决通过一项针对特朗普的弹劾条款，指控他“煽动叛乱”。当时距特朗普正式卸任美国总统仅剩一周，他由此成为美国历史上首位两度遭众议院弹劾的总统。特朗普2019年12月首次遭众议院弹劾，被指控滥用职权和妨碍国会。参议院共和党人随后凭借席位优势否决了弹劾条款，特朗普未被定罪免职。（郭倩）（新华社专特稿）

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