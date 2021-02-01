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数字化转型催生文化新业态（环球走笔）

牛瑞飞
2021年02月01日05:56 | 来源：人民网－人民日报
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　　新冠肺炎疫情防控期间，欧洲文化机构纷纷加大了线上内容投放力度。

　　法国卢浮宫对15件“镇馆之宝”进行了数字化制作。以知名画作《蓬帕杜侯爵夫人的画像》为例，线上放大后甚至可以看到画像身后图书书名和桌上报纸的内容等，如果在现场观看，这些细节极有可能被错过。卢浮宫还推出智能设备应用程序，参观者在世界各地都可以按照时间、风格、作者3种分类方法浏览馆内最知名的2300件艺术珍品。英国大英博物馆在线上推出几百件知名作品的三维模型。比利时巴斯托涅战争博物馆设计了含有展品介绍的网络虚拟游览，并支持虚拟现实设备，让游客可以沉浸式参观体验。

　　由欧洲理事会和欧盟委员会共同发起的“欧洲遗产日”也增添了一道数字化风景。活动开始前数月，主办方就对文化遗产数字化问题征集各方意见，尤其鼓励文化机构推出数字化产品。欧盟委员会创新、研究、文化、教育和青年委员玛丽亚·加布里埃尔认为，疫情导致文化领域传统工作方式被迫中断，文化机构的数字化转型比以往任何时候都更加重要。

　　比利时最知名的电子音乐节“明日世界”去年改在线上呈现。直播节目提供了沉浸式虚拟情节，重头节目“全世界的明日世界”吸引了超过100万名观众。一些舞蹈、话剧等文化演出创新线上播放形式，与以往简单的转录不同，观众可具体选择观看某位表演者的镜头。不少欧洲观众对线上模式十分认可，认为不仅节约了时间，还能看到更多细节。

　　数字化转型已经成为提升文化吸引力的重要方式。据报道，开发数字项目使卢浮宫社交媒体账户新增100万订阅用户。其他法国文博机构也因提供丰富的数字文化项目，成功保持了与公众的联系：蓬皮杜中心开通线上免费艺术课，吸引10万人注册；奥赛博物馆直播室内音乐会，其在照片分享网站照片墙账户订阅增长47%，视频网站优兔账户订阅增长60%。有报道预计，2021年，在开放迎客和线上展示相结合的情况下，法国文化机构的参观热度将回升。

　　特殊时期的特殊探索，日渐催生文化新业态。线上线下共同发力，既对文化产业的延续发展十分必要，也能发挥更大的社会效益。这种“双轨”拓展，很可能成为未来文化产业发展的常态。


　　《 人民日报 》（ 2021年02月01日 16 版）
(责编：杨光宇)

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