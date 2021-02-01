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加强多边合作 团结抗击疫情（国际视点）

本报驻比利时记者  张朋辉
2021年02月01日05:56 | 来源：人民网－人民日报
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　　核心阅读

　　全球抗疫形势依然严峻，世卫组织呼吁各国展现切实担当，实施有效防控措施，坚持多边主义，加强团结协作，应对共同挑战。

　　

　　世界卫生组织实时统计数据显示，截至欧洲中部时间1月30日19时49分（北京时间31日2时49分），全球报告新冠肺炎确诊病例超1亿零156万例；全球报告新冠肺炎死亡病例超219万例。

　　“这是一个严峻和令人震惊的节点。”世界卫生组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安谈到全球确诊病例过1亿关口时说。他表示，许多国家遏制疫情的成功经验表明，只要采取有效措施，新冠病毒可以被控制。

　　疫情防控形势依然严峻

　　据世卫组织近期的统计数据，全球每天报告新增确诊病例数多在50万例以上，每天报告新增死亡病例超过1万例。

　　从国家来看，美国是累计确诊病例和死亡病例最多的国家。约翰斯·霍普金斯大学数据显示，美国累计确诊病例超过2600万，死亡病例超过43万。印度确诊病例超过1000万例，另有10多个国家的确诊病例超百万例。

　　世卫组织专家分析，当前新冠病毒发生变异，传播力更强，全球已有至少60个国家和地区发现感染这种变异病毒的病例。很多国家新增确诊病例居高不下，医疗卫生系统长期处于高压状态，一些国家医疗资源面临挤兑风险。此外，随着疫情持续，一些国家民众对社交限制措施的不满情绪增加。

　　瑞安指出，当前全球抗击疫情面临不少挑战，但是也有不少有利因素。瑞安表示，各国在抗疫过程中积累了不少经验，新冠疫苗为遏制疫情提供了新的防控工具。当前最主要的仍然是坚持保持社交距离、戴口罩等基本防控措施，识别、检测、隔离、治疗确诊病例，排查、隔离密切接触者，打破病毒传播链。

　　疫苗公平分配意义重大

　　世卫组织指出，新冠疫苗让人们看到“隧道尽头的光亮”，但提供充足疫苗、疫苗公平分配仍然面临很多挑战。

　　世卫组织总干事谭德塞表示，疫情暴露出各国应对流行病的准备不足，世界需要一个强大的世卫组织。他呼吁各国加大力度支持世卫组织，以及世卫组织主导的国际卫生合作项目，世卫组织已经准备好帮助各国进行疫苗接种。

　　谭德塞警告，当前全球已经有超过50个国家开始接种新冠疫苗，但大多数发展中国家尤其是最不发达国家处在不利地位。“世界正处于灾难性道德失败的边缘，而这一失败的代价将是世界上最贫穷国家民众的生命和生计。”谭德塞表示，世卫组织主导的“获得抗击新冠肺炎工具加速器”，投入1美元最多可产生166美元的回报。他呼吁所有国家团结一致，确保今年第一季度前后，开始为所有国家医护人员和老年人等脆弱群体接种疫苗。

　　联合国秘书长古特雷斯近日表示，由于缺乏协调一致的全球行动，新冠肺炎疫情的致命影响变得日趋严重。古特雷斯呼吁各国反对“疫苗国家主义”和“疫苗民族主义”，共享富余的疫苗，帮助世界各地的有关医疗保健人员紧急接种疫苗，避免各国卫生系统崩溃，并确保人道主义工作者等其他一线人员优先接种疫苗。

　　近期发布的多项研究显示，推动疫苗公平分配、全球团结抗疫不仅能尽快结束疫情、挽救生命，还可以避免更多经济损失。一份由国际商会研究基金会委托撰写的报告发现，“疫苗民族主义”可能导致全球经济损失高达9.2万亿美元。

　　团结一致才能战胜疫情

　　“共同的抗疫经验告诉我们，各国携手应对挑战是多么重要。今天的世界比以往任何时候都更加需要多边主义。”各国议会联盟秘书长马丁·琼贡表示，病毒等共同挑战没有国界，国际社会应本着团结一致的精神共同解决问题。各国应该秉持多边主义，通过改革使多边国际机构更加适应新形势的需要。

　　在1月29日闭幕的世界经济论坛“达沃斯议程”对话会上，与会者普遍认为，面对疫情带来的深刻变化，各方必须加强团结合作，高举多边主义大旗，共同应对疫情、经济衰退等全球性挑战。世界经济论坛总裁博尔格·布伦德指出，人类战胜疫情最终需要更紧密的国际合作，国际社会应加强对话协调，采取集体行动，共同抗击疫情。

　　世卫组织总干事高级顾问布鲁斯·艾尔沃德表示，在全球共抗疫情之际，中国始终积极主动作为，赢得国际社会高度肯定。

　　中国迄今已向150多个国家和13个国际组织提供抗疫援助，为有需要的国家派出36个医疗专家组。据中国海关统计，从去年3月至年底，全国海关共验放出口主要疫情防控物资价值4385亿元人民币。在出口的主要防疫物资中，口罩出口2242亿只，相当于为中国以外的国家和地区每个人提供了近40只口罩。

　　当前，中国为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出贡献。多国药品监管部门批准紧急使用中国疫苗，并与中方签订了疫苗采购合同。多国确认了中国新冠疫苗的质量、有效性与安全性。

　　世卫组织助理总干事任明辉说：“疫情发生后，中国第一时间发布新冠病毒基因序列等信息，参与全球防疫科研工作，向其他国家提供物资支持、分享抗疫经验，展现了负责任大国的担当。”

　　（本报布鲁塞尔1月31日电） 


　　《 人民日报 》（ 2021年02月01日 16 版）
(责编：杨光宇)

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