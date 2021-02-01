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“将挖掘更大合作潜能”

本报驻哈萨克斯坦记者  周翰博
2021年02月01日05:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　近日，由中国企业承建的乌兹别克斯坦聚氯乙烯、烧碱和甲醇生产综合体项目，在乌中部工业城市纳沃伊全部竣工投产。伴随着机器的低鸣声，首批高纯度甲醇从装置中缓缓流出，现场的中国与乌兹别克斯坦工作人员欢呼起来。“这个项目对我们国家化工业发展具有重要意义。感谢中国朋友的辛勤付出和努力。”乌兹别克斯坦化工集团董事长米尔扎马赫穆多夫说。

　　项目由中工国际工程股份有限公司（中工国际）与上海寰球工程有限公司联合承建，于2016年9月开工，其中聚氯乙烯和烧碱装置于2019年底建成投产。中工国际总经理王宇航表示，疫情防控期间，中方项目团队在严格做好防疫措施的前提下，协助业主方对已完工的聚氯乙烯和烧碱装置进行维护，确保生产线安全稳定运行，同时组织甲醇装置开车工作，最终成功产出优等级甲醇产品。

　　米尔扎马赫穆多夫表示，项目全部投产后，乌兹别克斯坦将结束聚氯乙烯等化工产品依赖进口的历史。目前，整个中亚地区对此类化工产品需求巨大，项目投产不仅能满足乌国内汽车工业、纺织、冶金、化工等行业需求，还可实现出口创汇。

　　项目在取得良好经济效益的同时，还为乌方培养了一批新型工业化人才。据统计，累计超过1100名当地工人参与了项目施工建设。项目投产后，900余名乌方员工长期在这里工作。大部分员工都经过中方团队的专业培训，部分人员还曾赴中国学习，成长为技术和管理骨干。当地员工阿里古洛夫说，项目为乌方带来先进工艺技术和生产管理理念，“这为我们未来独立建设自己的化工生产体系提供了巨大帮助”。

　　项目业主、乌化工集团下属纳沃伊氮肥公司副董事长苏亚诺夫表示，乌中两国工作人员密切协作，确保了项目顺利竣工。“我们将挖掘更大合作潜能，实施更多富有前景的工业项目。”

　　（本报努尔苏丹电） 


　　《 人民日报 》（ 2021年02月01日 03 版）
(责编：杨光宇)

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