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“为抗疫提供有力保障”

本报驻巴西记者  朱东君
2021年02月01日05:47 | 来源：人民网－人民日报
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　　加勒比岛国特立尼达和多巴哥有两座主岛，多巴哥岛东部地区探入大西洋，是该国最偏远的地方。今年初，多巴哥岛东部小镇罗克斯伯勒迎来了一座新的综合性现代化医院——由中国铁建承建的罗克斯伯勒医院。在开业仪式上，特多总理基思·罗利盛赞中国项目团队高效率、高标准的施工水平，认为“新的医疗机构将为抗疫提供有力保障”。

　　走近罗克斯伯勒医院，可见灰白两色的外墙掩映在绿树与海水相交处。医院占地8031平方米，科室齐全，医疗设施先进，还特别提供了50余张能收治新冠肺炎病人的床位。项目当地雇员凯莎介绍说，当地原先的医疗中心很小，只能提供一些保健服务，患者去大医院开车得一小时。现在有了罗克斯伯勒医院，突发疾病在这里就能得到及时救治。

　　罗克斯伯勒医院项目是“交钥匙”工程，从设计、施工到医疗设备采购、安装、试运行、人员培训等都由中方项目团队负责。新冠肺炎疫情突如其来，人员、物资往来受到限制。为了保障工作进度，项目团队一方面提前报批采购施工材料和重要设备，安排备用供应商，另一方面大量招聘当地劳务及技术人员，并积极与业主沟通，解决特立尼达和多巴哥两岛间交通问题。中方项目团队还专门从上海订购了呼吸机和麻醉机。医院项目负责人彭才柱介绍说：“为保证施工进度，我们选用空运方式运输。虽然成本有所增加，但医院建成后能帮助当地人民抗击疫情，这样做很值得。”罗克斯伯勒医院是彭才柱在特多参与建设的第三所医院，也是中国铁建在特多落地的第七个医疗类项目。

　　“中方项目团队的建设速度，以及多任务处理能力让人敬佩！”乔尔是项目当地电工分包商，“我们跟着中方团队学到了很多解决问题的办法，未来承接工程时，我们也会做得更快更好。”

　　（本报里约热内卢电） 


　　《 人民日报 》（ 2021年02月01日 03 版）
(责编：杨光宇)

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