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疫情重塑行业生态 华商积极转型求变

马秀秀
2021年02月01日05:34 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　图为加拿大大多伦多地区万锦市一商场内，顾客在一家港式烧腊食档购买打包餐食。
　　中新社记者 余瑞冬摄

　　2020年6月，海外华文媒体人王浩离开工作了17年之久的新西兰《信报》社，转身创办“新西兰格局在线”网站。

　　自新冠肺炎疫情暴发以来，从遭遇传统媒体经营困境到投身新媒体创业，在外人看来，已过知天命年纪的王浩重新出发，需要勇气。但她信念坚定。

　　“媒体不会死，死的是故步自封的躯壳。”王浩说，专业媒体人紧跟时代步伐，不断更新自身知识结构，在新媒体手段下会更有底气突破。

　　王浩的经历是疫情下华文媒体从业者的缩影。包括加拿大《七天》、罗马尼亚《欧洲侨报》、澳大利亚《新市场报》等在内的海外华文媒体在疫情下都纷纷加码新媒体业务。广告量的骤减让传统媒体难以为继，转型求变成为大势所趋。

　　华文媒体的变革亦折射出疫情下各行业的生态变化。在百年难遇的疫情之下，各行业既有的发展模式几乎都被重塑，华人从业者们为求生存紧抓趋势，以变应变开新局。

　　疫情管控措施下，海外华文学校不得不暂停实体教学，网络课堂进入华文教育从业者视野。

　　此前海外华校多以线下教学为主。面对网课，老师们最初“摸着石头过河”，从准备设备、接受培训、交流经验，到绞尽脑汁调动学生积极性等，进行了“一条龙”式探索学习。

　　笔者从中国华文教育基金会了解到，疫情下，基金会提供的“停课不停学”教师培训课程已计248节，其中36节全球直播课覆盖到91个国家的1.5万多名华文教师，212节定制课程面向53个国家的1501所华文学校。

　　“网课为华文教育提供了一种新思路。”法国小熊猫学校校长罗坚认为，今后华文教育会朝着线上线下“双条腿走路”发展，学校对此“时刻准备着”。

　　旅游业是受疫情冲击最大的行业之一。联合国世界旅游组织在2020年9月发布的数据显示，2020年上半年，国际游客人数同比下降65%，其中6月份国际游客人数同比暴跌93%。

　　绝处求生还是坐以待毙？这成为摆在华人旅游从业者面前的问题。伴随疫情催热线上经济，华人旅游从业者有的做起直播，有的借助社交平台带货，有的暂时将业务转到电商平台，还有人抓准时机收购旅游酒店……

　　莫斯科太平洋国际旅行社将原来公司承接的展会地接业务转为线上，同时受中医专著及理论启发，总经理宫伟在复工后拟开发“健康旅游”概念；黎巴嫩爱米旅游总经理赵颖团队也在思考，如何利用直播和网络营销方式，推广爱米旅游可操作目的地，为后续旅游业务开展做好准备。

　　华人超市倒闭、中餐老字号关张等消息也屡见报道。但困境之下，华人从业者没有停止努力。不少原本只经营堂食的海外中餐厅开拓了线上业务，尝试网上订餐和外卖送餐；意大利普拉托的大大小小5000多家华人服装企业，如今大多都实现了向线上转型；考虑到疫情下欧洲人消费习惯的改变，西班牙华侨华人协会副主席南俊定位本地电商平台，在服务当地的同时，带动旅西侨胞一同转型。

　　“这体现了华侨华人不惧艰难、坚忍不拔的精神，也展现了华商经营灵活、化危为机、勇于创新的特点。”中国华侨华人研究所所长张春旺指出，事实充分说明，华侨华人是促进中国与世界各国经济交流合作的重要桥梁，是住在国恢复经济、促进发展的重要动力。

　　（据中新社电）

(责编：杨光宇)

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