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多国人士强调中美关系世界意义 期望打开“新的希望之窗”

2021年01月31日15:59 | 来源：新华社
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新华社北京1月31日电 综合新华社驻外记者报道：多国人士近日纷纷表示，中美关系健康稳定发展对世界具有积极意义，期望中美关系在新的一年打开“新的希望之窗”。

美国密歇根中国创新中心顾问汤姆·沃特金斯说，美中关系健康发展，不仅能让两国受益，更能让世界稳定，希望美中关系在新的一年能够“重启”，“一个合作、共赢的美中关系将有助于建立稳定的全球秩序”。沃特金斯认为，美中两国可以在公共卫生、经济、气候变化等许多领域进行合作。

美国亚洲协会政策研究院副院长丹尼尔·拉塞尔表示，美中合作才能更好应对世界面临的挑战与困难。美国不能错失改善美中关系的良机，应推动两国关系重回建设性轨道。

巴勒斯坦阿拉伯美国大学中国事务专家伊斯兰·阿娅迪说，美中关系来到一个新的十字路口，有望打开“新的希望之窗”。美中是世界上最大的两个经济体，两国重建信任对世界具有积极意义。美国应作出正确抉择，寻求发展健康、稳定的美中关系。美国应与中国加强沟通和对话，扩大双边合作，管控分歧。

日本时政评论员高桥浩祐表示，全球性问题需要各国共同思考和应对，中美作为世界大国应发挥引领作用，这对全世界都有好处，全世界人民都会因此受益。中美两国需要进行更多对话，开展更多领域的合作。高桥浩祐认为，中美两国在气候变化、抗击疫情等领域的合作值得期待。

坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学中国研究中心主任汉弗莱·莫西表示，在全球化的今天，世界需要拥抱多边主义，这才是正确的发展方向，希望新一届美国政府致力于改善美中关系。

英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里说，中美两国都是重要经济体，两国合则两利、斗则俱伤，合作失败的风险将引发更多全球难题。两国应把握时机，打造新的合作关系，努力建设一个共同繁荣的世界。（参与记者：徐静、郭威、郭丹、孙晓玲、熊思浩、李斯博、刘品然）

(责编：艾雯、燕勐)

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