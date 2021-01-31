最近，中国商务部会同交通运输部、国家发改委、工信部、海关总署等频频表态并联手提升海运运力、提高中欧班列运输效率，增加集装箱供应。中国在用看得见的手提升国际运输能力，有效稳定并下调国际航运和运输价格，助力国际货运供应链正常运行，支持全球抗击疫情复苏经济。

去年以来，国际航运价格持续攀升，全球海运运力不足、运价大幅上涨，尤其是外贸物流领域出现集装箱“爆舱”、运价和运输成本大幅上涨。这对全球进出口贸易，以及当前抗击疫情，实现全球经济复苏绝不是好现象。高企的国际运输价格制约了全球经济复苏的活力和动能，不利于全球供应链的稳定和全球经济的复苏，不利于生产企业、进出口企业和广大消费者。随着今年全球经济复苏，国际货运将持续增长，国际运输能力依然吃紧。

国际集装箱运输和物资运输价格的持续攀升，不是单纯的市场现象，光靠市场自身的调节无法实现国际运输平稳有效。中国用看得见的手主动干预，让持续疯涨的国际海运运价出现拐点。1月29日，上海出口集装箱运价指数（SCFI）报收2861.69点，连续两周回调，这是全球企业界所乐见的。

国际运输价格的畸形攀升对当前抗击疫情实现全球经济复苏绝不是好现象。作为全球经济大国，全球最大的制造业和进出口贸易国，中国对国际货运价格的主动干预，有助于营造与各国宏观经济政策相互协调，共同推动世界经济强劲、可持续、平衡、包容增长的全球经济环境。（央视财经评论员）

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