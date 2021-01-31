徐胥

在危机面前，中国经济笃定前行的步伐铿锵有力，屡屡给世界超出预期的惊喜。中国的优异表现也产生了强大的“溢出效应”。展望未来，随着新冠疫苗研发和接种不断取得新进展、各国财政货币政策支持、疫情管控措施谨慎放宽，全球经济正迎来复苏。国际机构一致认可，中国经济复苏将继续一枝独秀、引领全球。正是基于中国经济在危机中的一次次出色表现，以及所展现出的强大韧性和活力，使得国际机构主动对中国经济投下“信任票”。

近来，世界银行、联合国、国际货币基金组织（IMF）先后发布或更新对世界经济形势的分析与展望报告。将这些报告以及此前发布的系列报告放在一起，进行横向和纵向的对比分析，构成了感知全球经济冷暖阴晴的一个独特视角，数据的更新变化更折射出今日中国经济成绩的来之不易，以及国际机构对中国经济向好前景的坚定信心。

新冠肺炎疫情来势汹汹，2020年全球经济负增长已成定局。世行、联合国、IMF分别预测全球经济萎缩4.3%、4.3%和3.5%。其中，发达经济体成为“重灾区”，3家机构分别预测其经济将萎缩5.4%、5.6%、4.9%。

沧海横流方显英雄本色。在危机面前，中国经济笃定前行的步伐铿锵有力，屡屡给世界超出预期的惊喜。在世行和IMF去年6月发布的报告中，考虑到新冠肺炎疫情带来的巨大冲击，均预测2020年中国经济增长1%。不要小看这个数字，这意味着中国将是全球唯一实现正增长的主要经济体。而中国经济的表现也不负众望，大大超出预期，全年经济增速达到2.3%，总量超过100万亿元。

中国的优异表现也产生了强大的“溢出效应”。中国率先经济企稳、国内消费旺盛，带动了“小伙伴们”的贸易往来。日本财务省1月21日发布的2020年贸易统计速报显示，当年日本出口额同比下降11.1%，中国是日本唯一的出口增长对象国，同比增长2.7%。2020年中国—东盟货物贸易更是逆势增长，同比增长7%。联合国最新报告称，东亚可能是2020年唯一出现正增长的发展中地区，而中国是东亚地区经济增长的主要驱动力。

展望未来，随着新冠疫苗研发和接种不断取得新进展、各国财政货币政策支持、疫情管控措施谨慎放宽，全球经济正迎来复苏。国际机构最新报告预测，今年全球经济增长4%到5%。世界银行较为谨慎，考虑到疫情引发的不确定性正在使全球贸易和投资量减少，预计增长4%。IMF显得更为乐观，预计今年全球经济增长5.5%。

但国际机构一致认可的是，中国经济复苏将继续一枝独秀、引领全球。IMF最新报告预测，中国将是全球唯一一个有望实现自2020年起连续三年正增长的主要经济体。从“冠军”到“三连冠”，IMF看重的是中国经济的稳定性和韧性。

世界银行最新报告预测2021年中国经济将增长7.9%，是全球经济增速最高的主要经济体，并称“全球经济今年可能的增长很大程度上基于对中国经济反弹的预期”。在中国的带动下，新兴市场经济体经济在2021年将增长5%，高于此前预测的4.6%。

联合国最新报告预测，2021年中国经济增长将达7.2%，是所有主要经济体中增幅最大的。联合国主管经济和社会事务的副秘书长刘振民称，2021年中国将继续成为拉动世界经济增长的重要引擎。

桃李不言，下自成蹊。正是基于中国经济在危机中的一次次出色表现以及所展现出的强大韧性和活力，国际机构主动对中国经济投下“信任票”。

当然，各国际组织在报告中也都不约而同地强调了预测的巨大不确定性。IMF警告称，全球经济增长依然存在“超乎寻常”的不确定性。联合国首席经济学家艾略特·哈里斯表示：“这场史无前例的危机的深度和严重性，预示着复苏将缓慢而痛苦。”变异新冠病毒蔓延、疫苗普及放缓或支持政策过早退出，这些不确定性依然笼罩在全球上空，可能导致经济增长低于预期。失业和贫困人口增多、社会贫富分化加剧、数字鸿沟加大、政府和企业债务高企等问题，都可能长期抑制经济活动和收入增长。

我们更要清醒地看到，疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，中国经济恢复基础尚不牢固。要增强忧患意识，继续统筹疫情防控和经济社会发展，保持宏观政策的连续性、稳定性和可持续性，严密防范各种风险挑战，推动经济持续恢复和高质量发展。要继续高举多边主义旗帜，坚持建设开放型经济，积极参与全球治理改革完善，推动构建人类命运共同体。

寒冬阻挡不了春天的脚步，黑夜遮蔽不住黎明的曙光。疫情加速了百年未有之大变局的演进，世界经济格局正在出现深刻变化。当人们若干年后回望，2020年或许将成为一个微妙的“分水岭”，而这些国际机构的报告或许将是历史最生动的注脚。

(责编：艾雯、燕勐)