新华社伦敦1月31日电（记者杨海若）英国政府30日晚宣布，将于2月1日正式申请加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）。

英国国际贸易部表示，31日，英国正式“脱欧”将满一年，加入CPTPP将加深英国与世界部分发展最快市场的贸易联系，为英国创造机遇。

英国首相约翰逊说：“申请成为第一个加入CPTPP的新成员，表明英国与全世界伙伴在最佳条件下开展贸易并成为全球自由贸易拥护者的雄心。”

英国国际贸易大臣伊丽莎白·特拉斯表示，加入CPTPP将为英国企业创造巨大机会。“我们排在队伍的前列，期望在近几个月内正式开始谈判。”

据英国国际贸易部公布的数据，2020年英国与CPTPP成员的贸易额达1110亿英镑（约合1521亿美元），自2016年来每年以8%的速度增长。

2018年12月30日，日本、加拿大、澳大利亚、智利、新西兰、新加坡、文莱、马来西亚、越南、墨西哥和秘鲁11个国家签署的CPTPP正式生效。协定覆盖4.98亿人口，成员国国内生产总值之和占全球经济总量约13%。

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