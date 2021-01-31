新华社圣保罗1月30日电（记者宫若涵）巴西坎皮纳斯州立大学经济研究所教授布鲁诺·德孔蒂日前接受新华社记者采访时说，2020年新冠疫情冲击全球经贸，中拉贸易逆势增长，中国为拉美提供了重要市场。

德孔蒂说，中国率先有效控制疫情、恢复经济，成为全球唯一实现正增长的主要经济体，中国逐步恢复消费需求为拉美商品提供市场。“拉美对华出口保持强劲、甚至有所增长，避免地区经济进一步遭受打击，展现中国对拉美地区的重要性。”

德孔蒂说，中国是拉美地区主要贸易伙伴，“当拉美其他主要贸易伙伴陷入衰退时，中国成为拉美的生命线”。

在德孔蒂看来，作为拉美最大经济体，巴西在这个危机之年的经贸表现印证了中国作为其主要贸易伙伴的重要意义。“2020年巴西国内生产总值出现负增长，但中巴贸易依然保持增长，巴西三分之二贸易盈余来自对华出口。”他说。

联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会日前发布的该地区2020年外贸情况初步报告显示，2020年该地区出口下降13%，其中区域内部出口下降24%，对美国和欧盟出口分别下降14%和13%；但得益于农产品、矿产品出口，对华出口增长2%。

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