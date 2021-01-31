人民网布宜诺斯艾利斯1月30日电（记者姚明峰）当地时间30日上午，阿根廷海警经过近20小时努力搜救，成功在南大西洋公海上将一名受伤的中国船员送往阿港口。目前，该名受伤船员正在医院接受治疗。

当地时间1月29日13时30分左右，一艘中国渔船在南大西洋公海上准备进行海上加油补给时，一名船员意外受伤，因失血过多濒临昏迷。渔船随即向我外交部寻求紧急救助，中国驻阿根廷使馆接到求助后第一时间同阿根廷海警取得联系，制定施救方案。阿海警立即批准并指引中方渔船驶向距离最近的罗森港，调动直升机、快艇等准备接应，同时协助使馆同港口所在地医院、船务公司建立联系，做好相应准备。

据悉，事发当时渔船距离阿海岸较远，渔船最大航速有限，加上夜色降临、海面风急浪高，通讯联系不畅，接应难度很大。阿根廷海警同中国使馆、渔船和港口保持联系，寻找最佳时机出动飞机和船只进行施救，经过近20小时救援活动后，在渔船距离海岸100多海里处将受伤的中国船员接上直升机并迅速送往港口医院。

邹肖力大使对阿根廷海警紧急救助中国船员表示衷心感谢，表示在新冠肺炎疫情背景下，阿根廷海警表现出的国际人道主义精神和对中国的友好情谊令人感动，这次紧急救助行动再次体现了“兄弟之道是团结同心”的真谛，为正在进行的中阿抗疫合作增添了佳话。

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