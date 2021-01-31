美国药企莫德纳公司29日证实，由于产能调整，莫德纳向美国以外地区交付的新冠疫苗暂时减量。

意大利政府官员对莫德纳减量交付疫苗表达强烈不满。

【减量】

莫德纳公司告诉路透社记者，由于承包莫德纳疫苗生产的瑞士药企隆察公司正调整提升产能，莫德纳已向欧洲等美国以外地区通知“短期交付调整”。

莫德纳发布声明，承诺一季度疫苗交付总量不变。“随着产能提升，莫德纳正有序供应今后三个月（疫苗）货物，将履行第一季度和后续合同承诺，”声明说，莫德纳了解交付规划对推广疫苗接种的重要性，与所有相关国家政府保持密切沟通。

隆察公司27日说，其瑞士药厂可能需要“数月”时间才能实现稳定高速生产莫德纳疫苗。

欧洲联盟委员会29日说，正在讨论莫德纳“可能存在的交付问题”。欧盟委员会代表欧盟27个成员国与新冠疫苗供应商签署疫苗订购合同。

由于产能问题，美国辉瑞制药公司、英国阿斯利康制药公司本月先后通知欧盟，将减量交付新冠疫苗。欧盟委员会连日来严厉敦促药企按约交付。

【不满】

意大利新冠病毒应急委员会专员多梅尼科·阿尔库里29日在记者会上说：“几分钟前，莫德纳告知我们将减量。2月7日起的一周，只有13.2万剂将运抵（意大利），比约定数量少20%。”

阿尔库里说，各疫苗供应商单方面决定减量交付“令人无法接受”，已使意大利收到的疫苗比预期少30万剂。

“每一天都有更糟糕的消息。疫苗不是饮料零食，而是已持续一年（疫情）暗夜的唯一解药。”阿尔库里说，“我们的吃惊、担忧和失望不断增加。”

加拿大总理贾斯廷·特鲁多29日告诉媒体记者，加拿大下周将接收18万剂莫德纳疫苗，数量是预期的78%，但下下周接收量将恢复正常。

瑞士卫生部28日说，莫德纳已通知瑞士政府疫苗交付延迟，瑞士先前预期2月接收100万剂莫德纳疫苗，现在无法实现。法国卫生部同一天说，法国预估2月接收的莫德纳疫苗将比原定数量少25%。

欧盟成员国上月27日起陆续启动新冠疫苗接种。路透社报道，莫德纳向欧盟地区供应疫苗需经“漫长复杂”流程，在瑞士生产，到西班牙封装，然后由比利时一处物流中心运往欧盟各国。（吴宝澍）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、燕勐)