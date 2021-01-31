两名消息人士29日披露，美国新任伊朗问题特别代表罗伯特·马利28日与英国、法国、德国外交部官员讨论了伊朗核问题全面协议事宜。

伊朗外交部长同一天说，美国政府要求伊朗率先恢复履行伊核协议“不现实”，伊方不接受。

【美与盟友磋商】

一名不愿公开姓名的欧洲外交官告诉路透社记者，马利28日与英、法、德外交部官员对话，意在“评估协议和各方想法”。另一名消息人士证实这一讨论。

路透社解读，这可能是美国总统约瑟夫·拜登政府就伊核协议磋商的第一步，后期会与俄罗斯、中国接触，最后与伊朗谈。

伊朗2015年与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议，承诺限制核计划，换取联合国、美国和欧洲联盟解除制裁。马利曾经是美方参与伊核协议谈判的关键成员之一。

美国前总统唐纳德·特朗普政府2018年5月单方面退出伊核协议，随后重启并追加对伊制裁。作为回应，伊朗2019年5月起逐步中止履行伊核协议部分条款。

【伊朗重申立场】

美国新任国务卿安东尼·布林肯27日说，伊朗政府先恢复遵守伊核协议，美方才会重返协议。

伊朗外长穆罕默德·贾瓦德·扎里夫29日回应，美方上述要求“不现实、不会实现”。他重申美方应率先恢复履行伊核协议。“如果美国履行他们的义务，我们将完全履行我们的义务。”

伊朗本月初宣布，福尔多核设施浓缩铀丰度已经提高至20%，恢复到伊核协议签署前水平。不过，伊朗政府说，如果美方解除对伊制裁，相关核活动“可逆”。

扎里夫当天访问土耳其，在与土外长梅夫吕特·恰武什奥卢的联合记者会上作上述表态。他还提及美国就土耳其购买俄罗斯S-400型防空导弹系统制裁土方，谴责美国政府“对制裁上瘾”，“伤害世界和美国自身”。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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