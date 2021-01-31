新华社德黑兰1月30日电（记者夏晨）伊朗外交部发言人哈提卜扎德30日表示，伊朗核问题全面协议经联合国安理会第2231号决议核可，绝不可以重新谈判，其参与方明确且不可更改。

据报道，法国总统马克龙日前表示，任何对于伊核协议的新谈判都将非常“严格”且应让沙特阿拉伯参与。针对这一言论，哈提卜扎德在伊朗外交部网站发表声明说，伊核协议是一项多边国际协议，经联合国安理会第2231号决议核可，绝不可以重新谈判，其参与方也是明确且不可更改的。

哈提卜扎德同时说，如果有任何恢复和挽救伊核协议的意愿，解决这一问题“很容易”。美国应重返伊核协议，取消上届美国政府针对伊朗施加的各种制裁。

哈提卜扎德表示，西方国家向海湾地区国家出售大量武器，是地区局势不稳的主要根源。如果这种情况持续，地区和平与安宁就无法实现。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

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