美国疾病控制与预防中心29日下令，为防止新冠病毒传播，全国范围内公交系统乘客和工作人员必须戴口罩，违者可能面临刑事惩处。

依据新规，在美国境内或进出美国时，等待和搭乘公共交通工具，包括飞机、船只、火车、地铁、公共汽车、出租车和共享汽车，必须戴口罩；在车站、机场、港口必须戴口罩。不仅乘客，公交系统员工也必须戴口罩。

美国疾控中心对口罩类型及其戴法也做出要求，可以是市售口罩，也可以是自制口罩，但必须由至少两层紧密编织的织物组成，对着光源的时候不能透光、不能有呼吸阀；口罩必须完全遮住口鼻。

按照规定，少数人群和一些情况下可以不戴口罩，如两岁以下儿童、因疾病不能戴口罩的人和短时间就餐、饮水和服药时。

新冠疫情暴发后，卫生专家屡屡呼吁在公共场合戴口罩，而不少美国人不愿意戴，戴不戴口罩在美国甚至成为一种政治符号。约瑟夫·拜登20日宣誓就任美国总统后签署多项命令，包括“百日口罩令”，规定人们在联邦政府建筑物内须戴口罩并保持社交距离，敦促各级地方政府采取同样措施，呼吁美国民众从20日开始的100天内坚持戴口罩。

美国航空运营商和其他多数公交部门已经要求乘客戴口罩，疾控中心的命令给工作人员强制乘客戴口罩提供依据。按照疾控中心要求，公交系统运营方应提醒和监督旅客戴口罩，可以拒绝不戴口罩的旅客乘坐交通工具或要求这类乘客离开交通工具。

疾控中心说，违反“口罩令”的人可能面临刑事惩处，但疾控中心“强烈鼓励”自愿戴口罩并支持采取民事惩处措施。

“口罩令”定于2月1日生效，没有规定具体有效期。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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