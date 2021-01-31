正值投喂时间，希腊首都雅典附近的阿提卡动物园内，一只卷尾猴正尽可能多地“囤积”橘子，甚至把一只橘子藏在尾巴下面。

受新冠疫情影响，这座位于斯帕塔镇的私营动物园关闭了近3个月，经营面临严重困难，园内大约2000只动物“嗷嗷待哺”。

阿提卡动物园的收入主要依赖游客，不像欧洲的其他许多动物园，政府资助足够满足日常开支。停业切断收入来源后，阿提卡动物园还得维持基本运营。动物园月开支超过20万欧元（约合156万人民币），包括动物的食物和医疗、员工的工资、水电费和其他开销。

阿提卡动物园经营者让-雅克·勒叙厄尔告诉美联社记者：“这就是我们与其他（类型）公司的区别：它们停业就是停业，我们虽然停业，但是还需要运营。”

“照目前的情况……我们还能坚持个把月，”勒叙厄尔说，“之后，我们就不知道了。”

勒叙厄尔说，目前，三分之二的员工在休假，园方将用部分政府补贴支付其他员工1月份的工资。动物园先前打折预售了5000张门票，供游客在动物园重新开放后使用，这笔进账被用来支付员工去年12月的工资。

阿提卡动物园建于2000年，占地大约20公顷，有大约290种动物。动物园先前全年营业，天气凉爽的季节参观人数较多，游览收入占动物园总收入的99%以上。

动物园暂停营业以后，习惯了被围观的动物们似乎有点不适应。近3个月来，它们每天和饲养员打交道，美联社记者采访时，一些动物好奇地凑上前看个究竟。

大雅典区是希腊疫情最严重的地区。当地政府29日说，本月早些时候的新冠感染率下降趋势本周出现逆转，将在大雅典区重新实施更严格的防疫封锁措施。

勒叙厄尔期望几周后动物园能重新开放。“如果我们再关闭两三个月，我真不知道会怎么样。”（安晓萌）（新华社专特稿）

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