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心系祖国 造福桑梓（侨界传真）

——三位归国华侨的奋斗故事

2021年01月31日06:43 | 来源：人民网－人民日报
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　　版式设计：张丹峰

　　曾有侨胞说：“出了国以后，才知道乡情有多深。”或许正是这一切身感受，造就了“侨”这一特殊群体。在海外心系祖国，回国后造福桑梓，他们对这块土地和人民爱得深沉，在奋斗中书写了精彩人生。

　　2020年，突如其来的新冠肺炎疫情改变了很多人的生活，他们也不例外。困难与挑战面前，他们迎难而上，以自己所学所长，响应国家所需、社会所需。今天聚焦的几位侨界人物，是广大归侨的小小缩影。

　　——编  者  

　　

　　吴向未和医疗队驰援武汉

　　没有惊天动地 只有医者仁心

　　本报记者  孙立极

　　作为新疆石河子大学附属医院医生，2020年吴向未（图③）的大部分时间都花在防控新冠肺炎疫情上。

　　去年2月4日，他所在的医疗团队从石河子驰援武汉，是援鄂医疗队中最远的一支。一个多月时间，吴向未作为武汉东西湖方舱医院临时党委副书记、心理干预组组长，每天穿行在病区、会场和后勤保障区，只能睡四五个小时，嗓子经常说不出话。

　　回想那段日子，吴向未觉得其实没做什么惊天动地的事儿，都是一点一滴的普通生活：在冰雪交加的2月，脱下防护服，鞋套竟倒出了汗水；有天暴雪压塌了他们工作的帐篷，CT还在出报告，一位同志用手把帐篷顶了起来，大家继续工作；一位年轻护士工作时晕倒了，清醒后第一句话却是“我还没交班呢，怎么就出来了”……

　　这些经历让吴向未终生难忘，深深体会到“医者仁心”沉甸甸的内涵。从武汉回来，作为石河子大学医学院院长，他给学生们上了很多思想政治课，讲武汉故事，告诉他们“医生就是要治病救人。学医者更要理解生命、敬畏生命，尊敬自己这份职业”。

　　吴向未发现这场疫情改变的不只是他的心态。有一次他去参加儿子的家长会，老师突然介绍，有位家长参加了援鄂医疗队，家长们听到后，一起向他鼓掌。吴向未完全没有心理准备，感觉自己受到了英雄般的对待。前段时间，援鄂医疗队在医院大厅拍短视频，围了很多病人和家属，他们纷纷竖起大拇指，让吴向未很感动，“那一刻我充分感受到社会对医生的尊敬”。这场疫情更让他感慨万千：“有哪个国家能把疫情迅速控制得这么好？！又有哪个国家的人民这么自觉配合？！”

　　1973年出生的吴向未在安徽长大，1991年考入石河子大学医学院，毕业后留校。2005年他赴美国留学，表现优异，获得美国医学会青年学者奖等多个奖项。5年后，吴向未放弃了很多难得的机会，决定回国、回到新疆、回到母校。

　　为什么做出这样的选择？“只有在新疆，才能发挥我的长处。”吴向未说。如今，吴向未不但在干细胞与再生医学的研究领域取得成绩，他和团队还探索出一套治疗包虫病的新方法，成果已在全国推广。

　　经历了2020特别的一年，吴向未说自己除了当好医生、做好医院管理工作外，还要把更多时间放在教书育人上。“培养更多优秀的学生，服务地方老百姓。医学教育做好了，功在千秋。”

　　

　　黄亚欣用大数据串起乡村衣食住行

　　“一户一码”助力乡村振兴

　　孙立极  崔  妍

　　2020年12月，黄亚欣（图①）获得第八届“中国侨界贡献奖”一等奖。领奖时，他感慨良多。

　　28年前，同样在人民大会堂，他领取的是国家科技进步二等奖。当时黄亚欣30岁不到，出国十年再回国，他已从研究生物基因转向互联网。公司在海外上市时，他还不到40岁。2015年，他受当地政府之邀，走遍黔南布依族苗族自治州12县市，创办贵州领略农产品大数据有限公司（简称“领略”），应用大数据精准扶贫。明知这条路如山路般险峻，黄亚欣说，州政府的盛情难却，“广大农村确实需要我”。

　　“领略”以“一户一码”的形式，为每个贫困户赋予独一无二的“一码”。带着“一码”，他们生产的农产品直达广东的餐桌，同时收入也由“一码”直达村民账户。应用“一户一码”，2017年黔南州贵定县建档贫困户9300多户，户均增收2000多元。“一户一码”受到广泛认可。

　　2020年，疫情阻断交通，“一户一码”推广也随之停滞。黄亚欣没有停。他在贵定县沿山镇石板村，将乡村小店建档为“一店一码”。“很多乡村交通不便，物流只能到镇上。我们以乡村小店为集散站点，将农产品标准化后集中用车运出去，再把外面的东西带回来，打通物流最后一公里。”

　　这个探索使“一户一码”的技术应用发生迭代，从村民发展生产直通销售的一个窗口，拓展为一个串联起乡村衣食住行、信息沟通、快递物流、全域旅游等的综合服务窗口，从“精准扶贫”一路走到“乡村振兴”。黄亚欣介绍，村民可以通过“一户一码”平台获取引导信息，是种水稻还是种油菜，用什么种子、什么管护方式，由此种出来的农产品也带着“一码”直接到加工厂。“这样我们用区块链技术解决了食品安全的关键节点。”同时，他们以利益链为机制调动村民们的积极性。比如生产队可以从收益中分成，就有动力督促生产、监督品质。经过“一户一码”的运作，2020年石板村73户每月有28万元的交易额，返还给村民1.3万元的毛收入——这只是起步。石板村做完后，“领略”又拓展到整个贵定县，2020年95个村交易额4.33亿元，月交易额3600万元。

　　黄亚欣认为，农产品销售有畅有滞，主因是农村与城市信息不对称，“通过大数据的动态调整，可以解决生产过剩问题”。不仅如此，未来“一户一码”大数据还可为产业结构调整、疫情防控甚至人口普查提供辅助。

　　黄亚欣想得很远，城乡差距是工业文明与农业文明的鸿沟导致。“目前98%的中国乡村都覆盖了4G网络，在信息文明上与城市处在同一起跑线，我们要做的就是在这条信息高速公路上做好软环境建设，帮助广大乡村弯道取直，后发先至。”他期待，通过“一户一码”进入更多的中国农村，进入更多的村民家庭，发挥更大的效益，“我们这一代人就会看到乡村振兴的那一天”。

　　

　　陈宽用人工智能悬壶济世

　　“中国技术可以造福世界人民”

　　孙立极  崔  妍

　　2020年底，推想科技创始人兼CEO陈宽（图②）获得第八届“中国侨界贡献奖”一等奖。

　　33岁的他是名副其实的新侨。2014年，陈宽放弃芝加哥大学双博士攻读，回国创办推想科技。除了出身医生世家埋下的悬壶济世梦，他还想用学到的人工智能（AI）技术改变社会。创业艰难自不必说，推想的第一个可用于医疗影像的AI模型，“出生”在四川省人民医院外一栋破旧居民楼里。5年时间里，陈宽以“推动科技，想医所想”的理念，获得多轮融资，打通了医疗数据的全流程。

　　2020年，突如其来的新冠肺炎疫情如同一股强气流席卷陈宽和推想AI。“我们早就和包括武汉同济医院在内的多家医院，联合研发基于肺部影像的人工智能模型。”他们立刻与一线医生联系，武汉的医生们提出了很多明确的需求。比如通过AI如何快速筛查出肺炎患者，以减少疑似病患及家属的交叉感染机会；如何从影像上迅速评估病患病情变化等。

　　“我们的小伙伴们春节一天都没有休息，全力加班加点，1月30日就做出了针对新冠肺炎的AI。投入使用后，医生再反馈问题，我们再修改。”一次又一次迭代，这套新冠肺炎AI筛查系统几乎三四天就出一个版本。AI见过的病例越多，就越聪明。推想的新冠肺炎AI受到广泛肯定，在2020年初疫情蔓延之际，迅速帮助国内数十家医院进行新冠肺炎的筛查和疫情监测。

　　3月，意大利疫情最严重时，推想科技欧洲分部负责人从德国驱车把AI送到意大利。经过边境时，边防军人不解：大家都往外走，你们是什么情况？等他看到医院的证明函，军人用生涩的英文说，谢谢你们在危险的时候来帮助意大利。“我们的AI相当于看过很多病例、经过大量训练的‘医生助手’，帮助当地医生迅速把经验建立起来。”陈宽介绍说。

　　几乎同一时间，日本、欧洲的多家医疗机构都开始使用推想新冠肺炎AI，推想AI开始走出中国，助力世界各地的疫情筛查和治疗。陈宽说：“那时，特别理解人类命运共同体的内涵。”

　　2020年对AI和医疗行业来说都是巨大的磨砺。对推想来说，是磨砺也是成长。这一年，推想AI陆续获得欧盟、日本、美国、中国医疗市场监管机构的准入认证，其潜力也在疫情防控中得到充分认可。

　　推想还与埃塞俄比亚等发展中国家合作，用AI快速提升它们的医疗水平。陈宽认为，AI可以破解医疗资源不平衡的难题，“中国技术可以造福世界人民。”


　　《 人民日报 》（ 2021年01月31日 06 版）
(责编：牛镛)

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