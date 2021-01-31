本报驻埃及记者 周 輖

“这条隧道是沙特西部进入奈季兰城区的必经之路，不久前刚刚竣工通车，沿线地区的人员往来更加方便了。”沙特奈季兰市居民谢哈里驾车通过地下隧道，高兴地向外地来的朋友作介绍。隧道内公路宽敞平坦，两边墙壁上雕刻着具有当地历史文化特色的螺旋纹路、象形符号以及骏马图案等。

奈季兰市位于沙特南部边境，道路交通欠发达，基础设施和经济发展长期滞后。谢哈里提到的隧道，是由中国土木工程集团有限公司沙特分公司承建的奈季兰穆特布王子路地下隧道项目。该项目位于市中心主干道，是该市目前仅有的两条城市地下通道之一。隧道内部为双向6车道，两侧辅路为3车道。

“地下隧道将城市车流和周边居民生活合理分隔开来，极大改善了道路安全状况，让我们的生活更加便利。”卢克曼在隧道路段附近的一家理发店工作，“项目为街道配套新建了不少车位，方便了顾客停车，周边商铺客流量也更大了”。

让居住在附近的市民马兹尼欣喜的是，隧道建设解决了周边多年雨季内涝难题。项目正好位于奈季兰市中心低洼地带，以前每年3至5月雨季期间，道路上经常大量积水，给生产生活带来极大不便。马兹尼说：“去年雨季时，隧道内建设的排水系统经受住了考验，不仅隧道内部未出现积水情况，周边道路的积水也很快被排走。大家更安心了。”

项目建设还为当地培养了一批技术人才。“中国企业重视技术培训，我在这里掌握了丰富的工作方法和施工技术经验，专业能力提高很快。”项目也门籍工程师易卜拉欣·法赫德在两年时间里从计量工程师成长为项目经理，收入也大幅提高。“还有很多像我一样的员工，通过学习专业技能，改善了自己的生活。”

奈季兰市市长欧泰比说，项目建成通车，提高了奈季兰市与沙特其他地区的互联互通水平，为当地经济发展注入活力，“期待未来与中国企业在基建投资等领域开展更多合作”。

（本报开罗1月30日电）

《 人民日报 》（ 2021年01月31日 03 版）

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