在全球气候治理进程中，只有坚持多边主义，讲团结、促合作，才能互利共赢，福泽各国人民

气候变化关乎人民福祉和人类未来，应对气候变化需要各方共同展现雄心和决心。新一届美国政府上任当天即宣布美国重返应对气候变化《巴黎协定》，表示美国将以迄今尚未采取的方式来应对气候变化。中国外交部表示，中方对美方重新加入《巴黎协定》表示欢迎，期待美方为应对气候变化作出积极贡献。在全球气候变化挑战增多、气候治理进入关键阶段之际，中美在全球气候治理方面的良性互动备受期待。

在气候变化挑战面前，人类命运与共，单边主义没有出路。各方日益认识到应对气候变化的紧迫性，携手合作正成为各方的共同选择。在去年12月举行的气候雄心峰会上，45个国家作出了提高国家自主贡献新承诺，24个国家提出了碳中和目标，一些大型跨国公司提出了具体减排行动，法国、德国等12个发达国家提出了新的资金承诺。令人遗憾的是，上一届美国政府以“美国优先”对抗“人类优先”，公然挑战国际社会应对气候变化的共识，不仅成为唯一退出《巴黎协定》的缔约方，还肆意抹黑他国，严重破坏全球气候治理与国际气候合作，站到了全人类的对立面。

在全球气候治理进程中，只有坚持多边主义，讲团结、促合作，才能互利共赢，福泽各国人民。加强全球气候治理，需要包括中美在内的各国以决心和行动给出答案。正如美国咨询公司麦肯锡发布的报告所指出，“我们没有本钱不这么做，不仅因为气候行动仍是未来十年的关键，更在于强化气候韧性基础建设的投资与低碳转型，可同时创造就业并强化经济与环境的韧性”。国际社会共同期待，作为世界上最大的发展中国家和发达国家，中美在影响人类前途命运的气候变化领域开展合作，展示出不负时代的大国担当。

不应忘记，中美两国曾共同并与其他各方一道，为达成具有历史意义的、富有雄心的气候变化全球协议发挥了关键作用。2014年至2016年，中美三次发表气候变化联合声明，声明的政治共识为《巴黎协定》的达成和生效奠定了重要基础。中美率先批准《巴黎协定》并共同向联合国秘书长交存批准文书，率先完成二十国集团框架下化石燃料补贴同行审议报告，再次为国际社会共同应对这一全球性挑战作出重要贡献。应对气候变化合作一度成为中美关系中一大亮点，联合国赞誉中美两国在应对气候变化挑战方面发挥了领导作用。这样的合作巩固了多边主义，展现了真正的大国智慧。

中国是全球气候治理的行动派，为达成《巴黎协定》作出重要贡献，也是落实《巴黎协定》的积极践行者。中国大力推进生态文明建设，以新发展理念为引领，在推动高质量发展中促进经济社会发展全面绿色转型。去年9月，中国宣布将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，力争2030年前二氧化碳排放达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和，赢得国际社会广泛赞誉。在去年12月举行的气候雄心峰会上，中国倡议开创合作共赢的气候治理新局面，形成各尽所能的气候治理新体系，坚持绿色复苏的气候治理新思路，并宣布中国国家自主贡献一系列新举措，为全球气候治理明确了方向、增强了信心、注入了动力。这些表明，中国站在全人类的高度，愿意与各方积极开展应对气候变化国际合作。

地球是人类共同的、唯一的家园，开启全球应对气候变化新征程是人类共同使命。中方愿同美方及国际社会一道，合作应对共同挑战，共同推动《巴黎协定》全面有效实施，携手构建合作共赢、公平合理的气候治理体系，助力全球低碳转型和疫后绿色复苏。希望美方真诚践行多边主义，与中方及国际社会一道，加速推进全球气候治理进程，真正为全人类造福。

《 人民日报 》（ 2021年01月31日 03 版）

(责编：牛镛)