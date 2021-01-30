《纽约时报》报道称，陈刚被捕后的10天里，MIT校长及160多名教职员工签署公开信，声援陈刚。

近日，国际传热学领军人物、美国工程院院士、麻省理工学院教授陈刚遭到美国联邦调查局（FBI）逮捕，27日《纽约时报》报道称陈教授目前已被保释。

该事件引发中美学界高度关注。陈刚被捕消息传出当天，中国著名生物学家饶毅就带领学术圈开启反攻，称“FBI对陈刚教授的逮捕是典型的种族主义行为”；26日，麻省理工学院（MIT）校长及160多名教职工也签署了公开信声援陈刚。

陈刚到底做了什么会如此触怒美国？FBI又为何对华裔科学家屡下黑手，这背后究竟暴露出美国怎样的心理？

何以触怒美国？

当地时间1月14日清晨，知名华裔教授陈刚在其位于马萨诸塞州剑桥市的家中被捕。逮捕令的突然降临让很多人诧异：身为科学家的陈刚何以触怒了美国？

美籍华裔教授陈刚。纽约时报图美国方面细数了陈刚的“种种罪状”。

美国司法部网站公开了由特工麦卡锡撰写的、一共23页的对陈刚教授的刑事起诉书，细节十分“感人”。起诉书显示陈刚面临“电汇欺诈”（未在向美国能源部申请经费时披露从中国的多个机构获得的合同、任命和奖项），“未能提交外国银行和金融账户报告”和“向美国政府机构做出虚假陈述”三项指控。他们口中的证据是——自2012年以来，身为MIT机械工程系主任的美籍华人陈刚在中国担任了多项职务，目的是通过提供建议和专业知识，促进中国的科技发展，并获得经济补偿；自2013年以来，陈刚就已获得美国联邦机构授予的1900多万美元的研究资助，这一年，陈刚还接受了约2900万美元的外国资金，其中包括来自中国南方科技大学的1900万美元。陈刚的电子邮件美方也没有放过。在入侵邮箱后，FBI翻遍了陈刚的所有往来邮件，并号称信息量巨大。FBI称陈刚与中国进行了广泛合作并引导了中国相关领域的科技进步，披露的关键细节包括：陈刚表示要促进与中国的合作，建议中国把创新科学作为关键和核心等。“诉讼指控表明陈刚的行为不仅与钱有关，而且与对中国的忠诚有关。”波士顿联邦检察官莱林表示，他相信加入美国籍20余年的陈刚仍忠于他的出生国。

学术圈的反攻

1 月 15 日，外交部发言人赵立坚回答记者就陈刚被捕的提问时表示：“美方一些部门在办理有关案件时，应该专业公平行事，停止搞政治操弄，停止对中方有关人才计划的污名化，停止干扰破坏中美在科技人文领域的正常交流与合作。”

外交部发言人赵立坚。

除此之外，美国此次毫无说服力的指控还引发了中外学术圈的集体反攻。中国著名生物学家、北京大学教授饶毅首先站出来打抱不平。饶毅在第一时间致信MIT校长和副校长。在这封题为《抬起头颅，直起脊梁》的信中，饶毅直言不讳：“FBI逮捕陈刚教授是种族主义行为，如果MIT不支持陈刚，那MIT将被认为参与了21世纪最糟糕的学术界种族歧视案例之一。”饶毅还表示，陈刚与中国的关系是学术界十分正常的关系，希望MIT能够昂起头颅、直起脊梁，保护陈刚博士。MIT这边也做出了回应。

麻省理工学院校长拉斐尔·里夫。MIT官网图

22日，MIT校长拉斐尔·里夫发表公开信，称刑事诉讼中引用的“来自中国的1900万美元“经费并非陈刚个人所得，而是MIT和中国南方科技大学进行的一项广为人知的合作的一部分。26日，陈刚的同事们公开抗议，认为美国检方的行为已超出了应有范畴，MIT校长及160多名教职员工联合签署公开信声援陈刚。而美国西东大学法学教授麦琪·李维斯也在一篇文章中指责了美国的行为，她称陈刚获得的强有力支持表明，美国司法部的”中国倡议“计划已经失败，陈刚案凸显了“中国倡议”的主要问题，即过分强调国家安全和偏见。她呼吁“中国倡议”行动应该终结，拜登政府应改变这一情况。

在恐惧笼罩下

李维斯口中的“中国倡议”计划于2018年11月发起，旨在铲除将敏感技术交给中国的美籍研究学者，对陈刚的起诉则是美国司法部实施该计划的最新行动。有分析人士指出，这预示着“麦卡锡主义”阴魂的再度猖獗。一切似乎早有预兆。

麻省理工学院。纽约时报图

陈刚其实早已感觉到美国国内政治氛围的变化。2019年，陈刚缩短了利用学术休假到南科大工作的时间，提前返回MIT，以免被疑向中国同行泄露专业知识。当年7月，美国政府开展了大规模调查华裔科学家与外国政府联系的行动，陈刚当时在接受《自然》杂志的访谈时坦言：“当前的气氛造成了很多心理恐惧。”去年1月，陈刚在从中国返回美国时于波士顿洛根机场遭海关人员扣留，手机和电脑均被扣押长达60天。调查人员披露，他们仔细搜查了陈刚的邮件、微信和文件，发现了很多与中方沟通的可疑记录。有这样遭遇的不是陈刚一个人。歧视、驱离、逮捕、迫害……这些年，作为对中国发动的科技和人才战的一个方面，美国一直在对中国学者、科学家以及与中国进行科技交流合作的华人学者、科学家采取行动。这些行为固然会让中国蒙受损失，但最终伤害的必然是固步自封的美国自身。跟随这些华裔科学家离开的，一定还有科学与创新。“以史为鉴，美国的科学通过吸引海外人才才得以蓬勃发展，排外并不是一种制胜策略。”美国彭博社也在一篇名为《愚蠢的行径：将科学定为犯罪》的文章中这样写到。

(责编：牛镛)