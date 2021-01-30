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欧盟批准阿斯利康疫苗附条件上市

2021年01月30日15:34 | 来源：新华社
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　　新华社布鲁塞尔1月29日电（记者李骥志）欧盟委员会29日批准英国阿斯利康公司与牛津大学联合研发的一款新冠疫苗附条件上市。这是欧盟批准上市的第三款新冠疫苗。

　　此次批准上市基于欧洲药品管理局对这款疫苗安全性、有效性和质量的全面评估。欧洲药管局评估认为这款疫苗具有可靠的安全性，对18岁以上人群的保护率达到59.5%。

　　欧洲药管局在当天公布的评估报告中说，共有2.4万人参加了在英国、巴西和南非进行的四项临床试验。所有试验结果都表明，使用这款疫苗是安全的。其中两项试验结果证明，这款疫苗对于18岁以上人群预防新冠是有效的，而另外两项试验因数据量不够而未予参考。

　　阿斯利康的疫苗需要注射两剂，间隔4至12周。欧洲药管局执行主任布鲁诺·塞波德斯说，评估人员分析了那些注射两剂足量疫苗的受试者的数据，结果显示这款疫苗的保护率为59.5%。

　　评估报告说，这款疫苗最常见的副作用是注射部位疼痛和触痛、头痛、疲倦、肌肉疼痛、全身不适、发冷、发烧、关节疼痛和恶心等。

　　欧盟委员会主席冯德莱恩当天表示，根据合同，欧盟将获得4亿剂阿斯利康的疫苗。她呼吁该公司能按协议履约，以便欧洲人尽快接种。阿斯利康此前表示，由于供应链问题，其第一季度向欧盟供应的疫苗数量将比预期大幅减少。

　　欧盟委员会29日还宣布实施临时性的“疫苗出口透明机制”。该机制要求，所有在欧盟境内生产疫苗的公司，在向欧盟以外出口疫苗时，均需得到欧盟成员国的许可。当天，欧委会还公布了此前与阿斯利康签订的提前购买疫苗合同，以此向该公司施压。

(责编：崔越、刘洁妍)

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